Это стартовое приключение для новичков, которые хотят попробовать себя в легендарной настольной ролевой игре D&D и разобраться, как работает самая популярная в мире механика фэнтезийных игр. Город Флан уже много лет живёт в постоянной борьбе за власть. Здесь рождаются союзы, рушатся клятвы, а друзья становятся врагами. Но на этот раз над городом нависла новая тень — Культ Дракона. Эта тайная секта фанатиков, одержимых идеей возвеличить драконов, плетёт свои интриги, стремясь подчинить себе всё живое. Ты — часть команды, случайно оказавшейся в центре заговора. Сумеешь ли ты и твои компаньоны спасти город от хаоса и не погибнуть в пламени древних сил? На этой игре ты: — Создашь своего героя — воина, мага, вора или лекаря; — Начнёшь первое захватывающее путешествие по магическому миру; — Примешь участие в битве. Тебя ждёт приключение, где каждый выбор имеет значение. Ведущая: Даша Некрасова