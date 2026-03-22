Действие происходит в небольшом дварфийском поселении, окруженном шахтами, где добывают ценные руды. Это довольно глухое место среди дремучих лесов и гор, ближайшие поселения деревни более, чем в сотнях миль от него. Персонажам предстоит столкнуться с необъяснимыми явлениями, повергнувшими город в страх и хаос. Подходит для новичков.