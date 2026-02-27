То самое место, где все уже заранее готовы дружить, осталось только приглядеться, кто из этой компании твоя родственная душа. Хочется уютных ламповых бесед или безудержного отрыва в клубе? Компаньона для прыжков в воду, походов в филармонию или игры в гольф? Возможно, именно здесь ты найдешь того самого друга/подругу. Безопасная среда, чай с печеньками, уместные вопросы от ведущей, быстрые ответы, много смеха, игры на знакомство, анкеты как в школе — всё, это неотъемлемые атрибуты вечеров будущих друзей. Ведущая: Полина Кузьминых, психолог.