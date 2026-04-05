Чуть лучше, чем открытый микрофон
улица Луначарского, 80
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном «Открытом Микрофоне», но это интересные ребята и у них будет больше времени, чтобы проверить свои шутки. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.
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