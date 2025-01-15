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Что там было 15 января?

Бар Коммуна, ул. Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Интерактивная игра. Детективное расследование. Лорд Марк Первый покинул этот мир. Однако перед своей кончиной он успел составить завещание. Все наследники соберутся в доме лорда, чтобы попрощаться с ним и узнать, что именно им было завещано. Осторожно, возможно, ты узнаешь то, чего тебе не следовало знать. P.S. Добро пожаловать на новый интерактивный формат! Участником является каждый пришедший человек. И кто-то из них уйдёт не с пустыми руками.

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