Интерактивная игра. Детективное расследование. Лорд Марк Первый покинул этот мир. Однако перед своей кончиной он успел составить завещание. Все наследники соберутся в доме лорда, чтобы попрощаться с ним и узнать, что именно им было завещано. Осторожно, возможно, ты узнаешь то, чего тебе не следовало знать. P.S. Добро пожаловать на новый интерактивный формат! Участником является каждый пришедший человек. И кто-то из них уйдёт не с пустыми руками.