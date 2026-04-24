Жизнь Николая — череда автоматических действий: трехчасовые поездки от дома до работы, отношения с девушкой, к которой он равнодушен, участие в посредственной музыкальной группе... Словом, однообразные, ничем не примечательные будни. Но разве жизнь, напоминающая полусон, является преступлением? А если нет, то отчего же тогда Николая задерживает полиция? Пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова — это абсурдистская и в то же время болезненно-правдивая история о реальности. Реальности, которую на самом деле следует писать с большой буквы… В рамках проекта «Реплика».