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Человек из Подольска

Театрум, улица Александра Козицына, 2Б

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Жизнь Николая — череда автоматических действий: трехчасовые поездки от дома до работы, отношения с девушкой, к которой он равнодушен, участие в посредственной музыкальной группе... Словом, однообразные, ничем не примечательные будни. Но разве жизнь, напоминающая полусон, является преступлением? А если нет, то отчего же тогда Николая задерживает полиция? Пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова — это абсурдистская и в то же время болезненно-правдивая история о реальности. Реальности, которую на самом деле следует писать с большой буквы… В рамках проекта «Реплика».

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