ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Брейншторм: мастерская странных, нелепых, важных, а зачастую великих идей

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

Практикум для тех, кто застрял: ты хочешь запустить новый проект, но не можешь нащупать идею, ты хочешь вести блог, но не знаешь о чем, хочешь найти новое хобби, но пока не придумал какое, тебе скучно в том, что есть сейчас, а куда идти дальше неизвестно. Нужны новые идеи? Тебе сюда. Здесь в комфортной и безопасной среде участники станут друг другу брейншторм братишками. В игровой форме познакомишься, расслабишься и найдёшь то, что нужно именно сейчас. Брейншторм — место, где легально можно давать советы, принимать советы, быть открытым, своим среди своих. С собой захватить желание перемен, блокнот и ручку. Ведущая: Оксана Щукина, креативный коуч Запись в личные сообщения группы в ВК или в тг.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста