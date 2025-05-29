Практикум для тех, кто застрял: ты хочешь запустить новый проект, но не можешь нащупать идею, ты хочешь вести блог, но не знаешь о чем, хочешь найти новое хобби, но пока не придумал какое, тебе скучно в том, что есть сейчас, а куда идти дальше неизвестно. Нужны новые идеи? Тебе сюда. Здесь в комфортной и безопасной среде участники станут друг другу брейншторм братишками. В игровой форме познакомишься, расслабишься и найдёшь то, что нужно именно сейчас. Брейншторм — место, где легально можно давать советы, принимать советы, быть открытым, своим среди своих. С собой захватить желание перемен, блокнот и ручку. Ведущая: Оксана Щукина, креативный коуч Запись в личные сообщения группы в ВК или в тг.