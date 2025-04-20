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Б.Р.

Свердловская киностудия, Ленина, 50 Ж

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Cценическое посвящение Борису Рыжему, «последнему поэту XX века». Почти всю жизнь Борис Рыжий прожил в Екатеринбурге, и образ индустриальной окраины стал лейтмотивом в его творчестве. Зрители окажутся в камерном пространстве, напоминающем крышу многоэтажного дома: еще 25 лет назад для современников поэта прогулки над городом были вполне привычной медитацией. Голос Рыжего, записанный при жизни, станет основой повествования, а каждый артист привнесет свою интерпретацию поэзии – через танец, слово и музыку. Участие в постановке примут актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Владислав Лантратов, ведущий солист балета театра Бориса Эйфмана, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты.

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