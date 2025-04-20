Cценическое посвящение Борису Рыжему, «последнему поэту XX века». Почти всю жизнь Борис Рыжий прожил в Екатеринбурге, и образ индустриальной окраины стал лейтмотивом в его творчестве. Зрители окажутся в камерном пространстве, напоминающем крышу многоэтажного дома: еще 25 лет назад для современников поэта прогулки над городом были вполне привычной медитацией. Голос Рыжего, записанный при жизни, станет основой повествования, а каждый артист привнесет свою интерпретацию поэзии – через танец, слово и музыку. Участие в постановке примут актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Владислав Лантратов, ведущий солист балета театра Бориса Эйфмана, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты.