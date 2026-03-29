Побежишь с двойной пользой — и встретишь долгожданное тепло. Совместно с благотворительным фондом «Отчизна» поможешь купить предметы гигиены, игрушки и мебель для ГКУ СО «Дом ребенка» в поселке Вьюхино. Пробежка на 1-3 километра по Дендропарку, старт от беседки рядом с памятником В.А. Малышеву.