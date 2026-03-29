Благотворительная пробежка
Старт: беседка рядом с памятником Малышеву, улица Добролюбова, 1
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Про событие
Побежишь с двойной пользой — и встретишь долгожданное тепло. Совместно с благотворительным фондом «Отчизна» поможешь купить предметы гигиены, игрушки и мебель для ГКУ СО «Дом ребенка» в поселке Вьюхино. Пробежка на 1-3 километра по Дендропарку, старт от беседки рядом с памятником В.А. Малышеву.
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