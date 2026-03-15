Тебе нужно строить железные дороги между городами и зарабатывать очки. Кататься будешь по Соединённым Штатам Америки — неплохой вариант вспомнить уроки географии. Разыгрывай карты составов такого же цвета, что и перегон, чтобы занять его. Растягивай свою дорогу по всей стране. И если наберёшь больше всего очков — победишь. В «Билет на поезд» можно играть от 2 до 5 игроков — то есть, дружеской компанией.