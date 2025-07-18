«Амнезия» — спектакль о любви которая стала хронической болью. Они живут в ритуале повторений — десять лет вместе, но каждый спор, каждый взгляд возвращает их к одному и тому же моменту: первой встрече. — «Ты помнишь, как мы...» — «Перестань. Это было не так.» «Амнезия» — спектакль-ловушка, где зритель — не просто свидетель, а невольный соучастник. Ты — гость в чужом доме. Хозяева не играют перед тобой — они существуют в своей разорванной реальности, где любовь распадается на обрывки фраз, недоговорённые взгляды и тяжёлое молчание. Здесь нет сцены: вы сидите в той же комнате, дышите тем же воздухом, становитесь свидетелями чужой исповеди, которую не должны были услышать. Это не классический театр, а ритуал без зрителей — только те, кто случайно попал под перекрёстный огонь эмоций. Текст — как осколки стекла, свет — как луч прожектора в полутьме, звук — навязчивый шум в голове. Никакой импровизации, только выверенный до секунды хаос. Амнезия — это не про то, как забывают. Это про то, как не могут перестать помнить. Для тех, кто узнает в этом себя. Для тех, кто боится это узнать. Вы не можете вмешаться, но и остаться безучастным не получится. Потому что «Амнезия» — это не спектакль, а прожитый опыт. Длительность 70 мин. Режиссёр: Дмитрий Павловский В ролях: Юлия Грязева Дмитрий Павловский