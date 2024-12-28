Выбор редакции. Краш-мюзикл «Сирано де Бержерак»

Редакция Kaverafisha проверяла, насколько Детская Филармония - детская, попутно выясняя, что такое «краш-мюзикл». Спойлер: последнее всё ещё не очень понятно, но очень захватывающе!

О филармонии

Давай будем честны, словосочетание «Детская Филармония» не то, чтобы намекает на крутые ивенты. Но это ох какое обманчивое ощущение! Детская Филармония – далеко не совсем детская, и стопроцентно попадает в категорию «hidden gems» местечек, где происходит очень интересный локальный движ. Все дело в том, что под её крылом находятся профессиональные коллективы, ставящие вещи очень высокого уровня. Так что, когда идёшь на, казалось бы, незамысловатые «Легенды земли уральской», будь готов обалдеть от высококлассной хореографии.

О спектакле

Главный вопрос: «А что вообще такое краш-мюзикл?». Ну и ответ тебе никто не даст. У редактора есть подозрение, что это попытка донести до потенциальных зрителей что-то вроде «Ребята, тут реально огонь, вот правда круто, отвечаем!». И они не врут. Когда ты видишь танце-драку на 12 человек с перекидыванием шпаг и стульев, скачками по декорациям и параллельным пением, то невольно и впрямь ловишь краш в актёров и саму постановку.

Это классическое прочтение знакомой истории, в которую создателям удалось вдохнуть новую жизнь. И есть ощущение, что сделать это сложнее, чем в корне переосмыслить классику. А ещё редактор плакал и редактору за это почти не стыдно.

Кому стоит сходить?

Всем, кто ценит театральную классику, танцы на грани с акробатикой и любовную драму. И отдельный выразительный взгляд на тех, кто любит и умеет находить крутые футболки в фикспрайсе, узнавать о закрытых концертах и делать полноценный рамен из дошика. Это ровно то место, про которое знают все, но «по-настоящему знают» - немногие.

Кому не стоит идти?

Если ты не любитель классического театра, мужчин в трико и всей этой атмосферы бархатных стульев и хрустальных люстр. Ну, или, наоборот, любитель, но на более высоком уровне. И тебя фраппируют толпы в гардероб, люди в непритязательных свитерах и стайки школьников.