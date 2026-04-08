Детская филармония была создана в 1979 году при академической — филармонии. Отделившись, переехала в собственное здание, которое было и учебным корпусом, и концертной площадкой. Старинный особняк в центре Екатеринбурга – по-прежнему главное здание Детской филармонии. Мраморной лестнице, по которой зрители поднимаются в Камерный зал, почти сто лет, и она сохранилась практически в первозданном виде. Как и изысканная лепнина в зале, многие годы бывшим главной сценой Детской филармонии. В новом здании филармонии есть смотровая площадка, с которой открывается один из самых красивых видов города с высоты пчелиного полета, где летом проходят полюбившиеся горожанам концерты. В конференц-зале Детской филармонии можно проводить круглые столы, мастер-классы, пресс-конференции, а также деловые встречи с видеотрансляцией и переводом на шесть языков. На втором этаже конференц-зала расположился музей, посвященный истории Детской филармонии.