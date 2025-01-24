Выбор редакции: CEAM Artists + OpensoundOrchestra

Представьте: вы с коллегой пришли на концерт. Прохладный женский ИИ-голос анонсирует произведение, рассказывает о задумке композитора. Музыканты смотрят на пюпитры, переглядываются друг с другом прежде чем вступить, и нет сомнений: ребята репетировали пьесу.

Но звуки, которые вы слышите, совершенно не похожи на музыку, они не складываются в мелодию — сплошной диссонанс. Вы c коллегой переглядываетесь в недоумении. Ожидаете, что вот-вот на сцену кто-то выйдет и скажет «уважаемые гости, это пранк, вы поверили что ли? ну даёте.... настоящий концерт начнётся через пару минут».

Никто, конечно, так и не выходит на сцену и не останавливает перфоманс, но и из зала ни один слушатель не выходит тоже, потому что в этом и есть вся эстетика:

Всевозможные звуковые искажения служат материалом в электронной музыке и произведениях современных композиторов. анонс концерта «Цифровые артефакты» = краткое описание происходящего

Кто же это делает? CEAM Artists — экспериментаторы, которые расширяют представление о современной музыке. А OpensoundOrchestra — искусные музыканты, которые не оставляют сомнений в том, что всё исполнено мастерски. И пусть сердцу в груди немного тревожно, так и задумано.

В итоге ничего не остаётся, как рекомендовать к ознакомлению. Даже если совсем не зайдёт, будет о чём рассказать у офисного кулера!

Ближайшее мероприятие от CEAM Artists — концерт «Аудиографика». В программе что ни номер, то премьера, а ещё в одном из произведений можно будет проследить за live-партитурой на экране.

CEAM Artists. Аудиографика Концерт в рамках фестиваля «Биомеханика». Это фестиваль электроакустической и мультимедийной музыки. Его программу составляют произведения российских и зарубежных авторов, созданны... 12 февраля ДК Рассвет 1400₽

На площадке ДК «Рассвет» бывают не только концерты и не только артефакты. В каждом анонсе, впрочем, определённо есть интрига и обещание нового опыта:

Свежих всем впечатлений и самых разных звуков, прекрасных и странноватых! А мы пойдём искать что-нибудь ещё более необычное для обзора :)