Об изменениях

Привет! Команда Кавра подводит итоги года и говорит тебе спасибо, что выбрал наше приложение. Надеемся, что в Кавре ты нашел себе друга, творческого спутника или любимку. А наша афиша регулярно дарит тебе незабываемые походы на самые странные события. Всё как ты любишь, правда?
Кавру — быть!
Чтобы не терять заданной крутости и не сбавлять планки, хотим рассказать про кавровые изменения. Цена на твой тариф в приложении повысится. В этом году команда работала усердно, чтобы сделать приложение лучше и стабильнее. А чтобы дальше существовать и развивать продукт нам придется поднять цены. Ведь дорожает всё, и даже мы.
Мы обновляемся чаще, чем меняется погода
За время, пока ты с нами, мы обновили приложение более 67 раз! Разработчики добавили новые функции, поработали над скоростью приложения, упростили поиск твоего соулмейта. А редакция ежедневно отбирает для афиши бриллианты городских событий.
А ещё мы пристально следим за тем, чтобы к нам приходили только приятные и интересные люди :)
Пора вступать в комьюнити...
Что еще забыли рассказать? Помимо дейтинга и афиши, ты можешь получить доступ к закрытому сообществу — комьюнити Кавра. Вся коммуникация у нас строится в telegram, там активные ребята из разных городов. И у нас там постоянная движуха каждую неделю: ходим вместе на мероприятия по проходкам или счастливым билетикам, хватаем новые впечатления, снимаем рилсы, пишем рецензии в блог.
Если у тебя есть годовая подписка, то велкам в наш секретный чатик. А если ещё нет, то всегда можно сменить тариф на годовой, просто напиши в нашу поддержку. Лови заявку на вступление в комьюнити: https://meow.kaverafisha.ru/community
Подробно почитать о сообществе можно в статье:
Информацию о новой стоимости подписки можно посмотреть в приложении: профиль, мой тариф.
По всем вопросам ты можешь писать в поддержку:
- в телеграм — @kaverapp
- на почту — kaverafisha@gmail.com