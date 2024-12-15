Об изменениях

Рассказываем про небольшие изменения тарификации в приложении. А ещё про обновления и фишки

Привет! Команда Кавра подводит итоги года и говорит тебе спасибо, что выбрал наше приложение. Надеемся, что в Кавре ты нашел себе друга, творческого спутника или любимку. А наша афиша регулярно дарит тебе незабываемые походы на самые странные события. Всё как ты любишь, правда?

Кавру — быть!

Чтобы не терять заданной крутости и не сбавлять планки, хотим рассказать про кавровые изменения. Цена на твой тариф в приложении повысится. В этом году команда работала усердно, чтобы сделать приложение лучше и стабильнее. А чтобы дальше существовать и развивать продукт нам придется поднять цены. Ведь дорожает всё, и даже мы.

Мы обновляемся чаще, чем меняется погода

За время, пока ты с нами, мы обновили приложение более 67 раз! Разработчики добавили новые функции, поработали над скоростью приложения, упростили поиск твоего соулмейта. А редакция ежедневно отбирает для афиши бриллианты городских событий.

А ещё мы пристально следим за тем, чтобы к нам приходили только приятные и интересные люди :)

Пора вступать в комьюнити...

Что еще забыли рассказать? Помимо дейтинга и афиши, ты можешь получить доступ к закрытому сообществу — комьюнити Кавра. Вся коммуникация у нас строится в telegram, там активные ребята из разных городов. И у нас там постоянная движуха каждую неделю: ходим вместе на мероприятия по проходкам или счастливым билетикам, хватаем новые впечатления, снимаем рилсы, пишем рецензии в блог.

Если у тебя есть годовая подписка, то велкам в наш секретный чатик. А если ещё нет, то всегда можно сменить тариф на годовой, просто напиши в нашу поддержку. Лови заявку на вступление в комьюнити: https://meow.kaverafisha.ru/community

Подробно почитать о сообществе можно в статье:

Информацию о новой стоимости подписки можно посмотреть в приложении: профиль, мой тариф.

По всем вопросам ты можешь писать в поддержку:

в телеграм — @kaverapp

на почту — kaverafisha@gmail.com