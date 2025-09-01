Места для шеринга с друзьями в Москве и Петербурге

Кавёр и Яндекс 360 выяснили, где в Москве и Петербурге подают блюда, которые можно разделить на всех. Сохраняй идею! И не забудь сделать крутые фото, загрузить их на Яндекс Диск — такое и внучатам не стыдно будет показать!

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Бахнуть встречу с друзьями посреди недели? Подскочить на завтрак с подружкой ленивым воскресным утром? Не проблема! Проблема часто таится в другом: куда пойти, чтобы сходка точно запомнилась и желательно залетела в топ соцсетей. Кавёр и Яндекс 360 знают такие места-жемчужинки, где пошерить можно не только еду, но и воспоминания. Рассказываем!

Итак, 10 мест и 10 блюд, которые точно стоит показать друзьям.

Москва

Ketch Up

В ресторане всегда особая атмосфера — музыка, вечеринки, классные мероприятия. Особенно притягательным в меню для весёлой компании выглядит крафтовое пиво и хендмейд бургер в полтора кг! Дружно разделить «слиток» и сделать лакшери-фоточки — звучит как план.

Куда идём: Ресторан Ketch Up, Москва, ул. Покровка, д. 10, стр 2

С кем идём: с друзьями

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: вся компания с бургером, который еле помещается в кадр

Pino

Эффектный итальянский ресторан в самом сердце Патриарших прудов притягивает гурманов. И оригиналов. В меню — экстрабольшой эклер длиной 30 сантиметров. На выбор – карамельная, ванильная и шоколадная начинки. Берём и делим на двоих или даже на троих!

Куда идём: Pino, Москва, Малая Бронная 21/13

С кем идём: с подружкой, с партнёром

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: как в «Леди и Бродяга», едите эклер с разных сторон

MegoBari

В этом грузинском винном баре традиционно — атмосфера тёплого гостеприимства и погружения в грузинскую культуру. Подача «Мама Хинкали» — будто воплощение этой доброй философии. Шесть хинкали одного вида в одной большой — вот такая семейка :) Обязательно сфотографируй «Маму» со всех ракурсов, на Яндекс Диске поместятся все снимки.

Куда идём: MegoBari, Москва, улица Маросейка, 15

С кем идём: с друзьями, с семьёй

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: момент удивления друзей при подаче, главное — его поймать!

Восход

Ресторан «Восход», подобно космическому кораблю, отправляется в новое путешествие и выходит на ещё одну гастрономическую орбиту. Гига-а-антский чебурек: тонкое тесто, нежная начинка и много бульона внутри. На всякий случай инструктируем: сначала делаем фото и только потом руками сдуваем воздух, сворачиваем чебурек в трубочку, и вуаля!

Куда идём: Восход, Москва, улица Варварка, 6с7

С кем идём: с друзьями, с партнёром

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: фото с надутым чебуреком, как с воздушным шариком

Cihan Steak & Kebab

Концепция этого турецкого ресторана основана на сочетании аутентичных рецептур, любовно собранных из разных уголков страны, и современных кулинарных трендов. Обрати внимание на метровый кебаб — сочное огненное блюдо для большой компании. Кебаб длиной в целый метр, из рубленного мяса ягнёнка в сочетании с жареными помидорами и зелёным перцем. Как говорится, лучше один раз увидеть (а потом сто раз пересмотреть фото на Яндекс Диске).

Куда идём: Cihan Steak & Kebab, Москва, улица Новый Арбат, 21

С кем идём: с друзьями, с семьёй

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: панорамный снимок «от края до края» с удивленными лицами друзей

Крутых мест и необычных блюд хватит на всех. Исследуй гастрономическую карту города вместе с друзьями и любимыми.

Санкт-Петербург

Nomad

Европейский comfort food на Петроградке приглашает любителей европейской классики: в интерьере сочетание фактур натурального дерева, латуни, стекла и мрамора. Изящно! А что в меню? Здесь идеи начать день с огромного бокала шампанского или попробовать десерт в виде косметички. Подружки точно оценят, а ваш утренний девичник будут обсуждать все соцсети. Не забудь сохранить снимки на Яндекс Диске: полюбоваться собой и подружками в любой непонятной ситуации — бесценно.

Куда идём: Nomad, Санкт-Петербург, улица Ленина, 18/49

С кем идём: с подружками

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: кадр «взгляд изнутри» — человек смотрит через бокал

Lavanda Eclair

Эклерная в стиле Kinfolk на Жуковского придумала громадное комбо. В него входит: огромный эклер с ягодами и начинкой из сливочного крема и клубничного кули и гигантская чашка для 5 литров латте. Комбо можно смело брать на 5-6 человек.

Куда идём: Lavanda Eclair, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 57

С кем идём: с друзьями

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: все друзья тянутся трубочками к огромной чашке кофе

Charlie

Элегантный винный ресторан с авторской кухней предлагает огромный сырник. Один завтрак на большую компанию? Это нам надо! К сырнику прилагаются томлёная клубника, клубничный соус, заварной крем и сметана. А как красиво!

Куда идём: Charlie, Санкт-Петербург, Наб. канала Грибоедова, д. 54

С кем идём: с друзьями

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: синхронное «нападение» вилками на сырник

Leo Pride

Килограммовая шаверма для двоих. Сочное мясо, много овощей, хрустящие и мягкие лепёшки. Чем не идея для завершения удачного свидания? Кстати, интерьер кафе оформлен по мотивам картины Ван Гога «Звёздная ночь»: на потолке нарисованы стилизованные звёзды и установлены яркие светильники. Звёзды, шаверма на лопате и вы — только представь!

Куда идём: Leo Pride, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 1

С кем идём: с партнёром, с другом/подругой

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: поедание шавермы прям с лопаты

Oversize pizza club

Гигантские слайсы пиццы объединяют! С сыром, с мясом, с морепродуктами, вегетарианские и веганские. Главное — не забыть ЭТО сфотографировать :)

Куда идём: Oversize pizza, Санкт-Петербург, Гражданская ул., 13-15

С кем идём: с друзьями

Какое фото закинуть на Яндекс Диск: в стиле Черепашек Ниндзя, каждый в своей позе, сидя перед пиццей.

Пока делали подборку, захотели всё и везде! Давайте обсудим? Кто где бывал? А гигантские блюда кто-то пробовал? Расскажите!

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