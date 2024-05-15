Лучшее за неделю: шуба Леонтьева, сценарий безалкогольной свадьбы, алкоинститут

Мы нашли самые необычные мероприятия в Москве, Питере и Екатеринбурге. Подборка событий, которая взбудоражит тебя этой весной!

Что будет в статье:

Москва

Столица не перестаёт удивлять. Где обитает птица феникс и зачем волк молится Богу? Группа Эдi, вдохновлённая крымским фольклором, споёт тебе про «постмодернистскую реинкарнацию». Никаких вопросов — сходи и узнаешь:) И на десерт — театр, концерт и токсичная маскулинность в одном музыкальном действии.

Санкт-Петербург

Город на Неве встречает Pop-Core под девизом «танцы, смех и rock’n’roll». Концерт «Шубы» — это диско рэйв, только живыми инструментами. Валерий Леонтьев бы ими гордился:) Лекция про психопатологию сна, сюрреализм в кино, поттериана с игристым и иммерсивная вечеринка в стиле ретро. Какое настроение у тебя сегодня?

Екатеринбург

Северный город предлагает тебе исследовать провинцию — мечты и страдания простого русского народа. А на променаде-конструкторе узнать, как пробраться к ядру планеты и принять собственную «грязь». И не забудь продегустировать лето через напитки!

Новости комьюнити

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