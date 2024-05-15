Лучшее за неделю: шуба Леонтьева, сценарий безалкогольной свадьбы, алкоинститут

Москва
Столица не перестаёт удивлять. Где обитает птица феникс и зачем волк молится Богу? Группа Эдi, вдохновлённая крымским фольклором, споёт тебе про «постмодернистскую реинкарнацию». Никаких вопросов — сходи и узнаешь:) И на десерт — театр, концерт и токсичная маскулинность в одном музыкальном действии.
Уникальная селекция из более чем 50 российских брендов, которые презентуют новые летние коллекции одежды и аксессуаров. Модные тренды, атмосфера актуальной электронной музыки, звёздный состав диджеев...
На лекции поговоришь об удивительных образах зверей в средневековой Руси: где об...
от 1000₽
Есть кладбища, которые не о смерти. Они о великих людях, об их жизни, творениях, таланте, любви. Новодевичий некрополь как раз из таких. Ведь слово «некрополь» дословно означает «город мертвых». От...
Этнофутуристический дуэт Эдi представит свой новый альбом «Сомачувствия». Апока...
700₽
Невозможно не восхищаться историей промышленных революций и эволюцией мировых столиц, ставших крупнейшими промышленными центрами. Конечно, Лондон, как самый крупный и прогрессивный из них задавал тон ...
Группа idst представит свой первый полноформатник на русском "Взрослый чемпионат...
800₽
Попробуем разные техники нанесения и освоим еще один вид творчества. Потренируемся на трафаретах писать пастой цветы, выберем то, что понравилось , сделаем набросок и начнем создавать свою картину, к...
Санкт-Петербург
Город на Неве встречает Pop-Core под девизом «танцы, смех и rock’n’roll». Концерт «Шубы» — это диско рэйв, только живыми инструментами. Валерий Леонтьев бы ими гордился:) Лекция про психопатологию сна, сюрреализм в кино, поттериана с игристым и иммерсивная вечеринка в стиле ретро. Какое настроение у тебя сегодня?
Скидка 10% на все категории билетов по промокоду KAVER В Санкт-Петербурге прой...
от 1000₽
Ведьмина служба тусовки зовёт тебя на фестиваль «Осмелься о смерти». Это спокойный разговор на тему, говорить на которую не принято. Фестиваль пройдёт в двух залах особняка купцов Петровых – бальном и...
Группа из питерских артистов театра и кино, играющая Pop-Core под девизом «танцы...
700₽
На лекции ты узнаешь о феномене собаки-компаньона. Городская собака сегодня больше не выполняет никакой утилитарной функции, а служит только для удовлетворения эмоциональных потребностей владельца. Бл...
Что ты знаешь о сне? Приходи на новую лекцию психиатра Василия Бейнаровича, на к...
от 1800₽
Здесь прошлое придаёт новый вкус настоящему. Ты увидишь тот самый Петербург, который так восхваляют творческие люди. Тебя ждут тематические зоны: — живая музыка и танцы эпохи — быстрые свидания — кин...
Изучи историю искусств по «Гарри Поттеру». Почему сага о мальчике - лучший учебн...
1000₽
Самое мистическое направление в искусстве 20 века не обошло стороной и кино. Сюр...
1000₽
В этот раз для просмотра организаторы выбрали фэнтезийную романтическую драму Дэ...
2500₽
Екатеринбург
Северный город предлагает тебе исследовать провинцию — мечты и страдания простого русского народа. А на променаде-конструкторе узнать, как пробраться к ядру планеты и принять собственную «грязь». И не забудь продегустировать лето через напитки!
А ты знаешь, что вкусно и классно подойдёт к жаркому летнему вечеру на пикнике в...
от 1600₽
Жанр новой пьесы знаменитого драматурга Николая Коляды определен, как «Провинциальная комедия». И в пьесе, действительно, много смешного, но вместе с тем это будет, как у классика «смех сквозь слезы»,...
Выстраивать здоровые и крепкие отношения, выражать свои желания и проводить личн...
от 400₽
Питерская арт-рок группа «Конъюнктура» впервые выступит в Екатеринбурге с большим концертом. Сольник «Конъюктуры» откроют музыканты, уже успевшие отметиться на праздничных концертах и выступить с пол...
Совместный тур двух метал команд Vomitous Mass - Brutal Death Metal команда пря...
от 630₽
Это ежегодное массово-физкультурное мероприятие, традиционно проходящее в мае. Фестиваль собирает тысячи участников независимо от их возраста и статуса. Главное, что их объединяет – страсть к велопрог...
«Недра». Люди продвигаются в технологиях, погружаются в глубины океанов, летают ...
1200₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на зрелищной опере нон-стоп в Электротеатре и на тренинге с профессиональной актрисой «Путь к себе».
Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.