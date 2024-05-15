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Лучшее за неделю: шуба Леонтьева, сценарий безалкогольной свадьбы, алкоинститут

Мы нашли самые необычные мероприятия в Москве, Питере и Екатеринбурге. Подборка событий, которая взбудоражит тебя этой весной!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новости комьюнити

Москва

Столица не перестаёт удивлять. Где обитает птица феникс и зачем волк молится Богу? Группа Эдi, вдохновлённая крымским фольклором, споёт тебе про «постмодернистскую реинкарнацию». Никаких вопросов — сходи и узнаешь:) И на десерт — театр, концерт и токсичная маскулинность в одном музыкальном действии. 

по подписке
Фестиваль моды, музыки и дизайна от Concept и Highway Records
Фестиваль моды, музыки и дизайна от Concept и Highway Records

Уникальная селекция из более чем 50 российских брендов, которые презентуют новые летние коллекции одежды и аксессуаров. Модные тренды, атмосфера актуальной электронной музыки, звёздный состав диджеев...

Лекция «Фантастические твари русского Средневековья»
Лекция «Фантастические твари русского Средневековья»

На лекции поговоришь об удивительных образах зверей в средневековой Руси: где об...

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

от 1000₽

по подписке
Экскурсия «Новодевичий некрополь: прогулка среди великих»
Экскурсия «Новодевичий некрополь: прогулка среди великих»

Есть кладбища, которые не о смерти. Они о великих людях, об их жизни, творениях, таланте, любви. Новодевичий некрополь как раз из таких. Ведь слово «некрополь» дословно означает «город мертвых». От...

Эдi. «Сомачувствия»
Эдi. «Сомачувствия»

Этнофутуристический дуэт Эдi представит свой новый альбом «Сомачувствия». Апока...

Powerhouse Moscow

700₽

по подписке
Джин глазами инженера
Джин глазами инженера

Невозможно не восхищаться историей промышленных революций и эволюцией мировых столиц, ставших крупнейшими промышленными центрами. Конечно, Лондон, как самый крупный и прогрессивный из них задавал тон ...

idst. «Взрослый чемпионат по детским играм»
idst. «Взрослый чемпионат по детским играм»

Группа idst представит свой первый полноформатник на русском "Взрослый чемпионат...

Powerhouse Moscow

800₽

по подписке
Интерьерная картина с цветами
Интерьерная картина с цветами

Попробуем разные техники нанесения и освоим еще один вид творчества. Потренируемся на трафаретах писать пастой цветы, выберем то, что понравилось , сделаем набросок и начнем создавать свою картину, к...

по подписке
Музыка вина
Музыка вина

Дегустация, на которой ты станешь участником эксперимента и сможешь оценить, как вино сочетается с музыкой и одно раскрывает другое. «Музыка вина» — эксклюзивный проект, в котором сочетается вино и кл...

Санкт-Петербург

Город на Неве встречает Pop-Core под девизом «танцы, смех и rock’n’roll». Концерт «Шубы» — это диско рэйв, только живыми инструментами. Валерий Леонтьев бы ими гордился:) Лекция про психопатологию сна, сюрреализм в кино, поттериана с игристым и иммерсивная вечеринка в стиле ретро. Какое настроение у тебя сегодня?

Wine Club Show
Wine Club Show

Скидка 10% на все категории билетов по промокоду KAVER В Санкт-Петербурге прой...

до
Design District DAA

от 1000₽

по подписке
Фестиваль «Осмелься о смерти»
Фестиваль «Осмелься о смерти»

Ведьмина служба тусовки зовёт тебя на фестиваль «Осмелься о смерти». Это спокойный разговор на тему, говорить на которую не принято. Фестиваль пройдёт в двух залах особняка купцов Петровых – бальном и...

SHUBA Leontieva
SHUBA Leontieva

Группа из питерских артистов театра и кино, играющая Pop-Core под девизом «танцы...

Jagger

700₽

по подписке
Дог-френдли Петербург: взгляд урбаниста
Дог-френдли Петербург: взгляд урбаниста

На лекции ты узнаешь о феномене собаки-компаньона. Городская собака сегодня больше не выполняет никакой утилитарной функции, а служит только для удовлетворения эмоциональных потребностей владельца. Бл...

Лекция «Сны и то, чем они кажутся: история исследования, химия и психопатология сна»
Лекция «Сны и то, чем они кажутся: история исследования, химия и психопатология сна»

Что ты знаешь о сне? Приходи на новую лекцию психиатра Василия Бейнаровича, на к...

КЦ "Петроконгресс", ул. Лодейнопольская, д. 5

от 1800₽

по подписке
Вечеринка в стиле ретро «Оттепель»
Вечеринка в стиле ретро «Оттепель»

Здесь прошлое придаёт новый вкус настоящему. Ты увидишь тот самый Петербург, который так восхваляют творческие люди. Тебя ждут тематические зоны: — живая музыка и танцы эпохи — быстрые свидания — кин...

Киноужин «Гарри Поттер». Почему сага о мальчике - лучший учебник по стилям и образам?
Киноужин «Гарри Поттер». Почему сага о мальчике - лучший учебник по стилям и образам?

Изучи историю искусств по «Гарри Поттеру». Почему сага о мальчике - лучший учебн...

Milutin Palace

1000₽

Киноужин «Сюрреализм в кино: как Дали, Бунюэль и Кокто создавали миры за гранью реальности»
Киноужин «Сюрреализм в кино: как Дали, Бунюэль и Кокто создавали миры за гранью реальности»

Самое мистическое направление в искусстве 20 века не обошло стороной и кино. Сюр...

Milutin Palace

1000₽

Камерный кинопоказ «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Камерный кинопоказ «Загадочная история Бенджамина Баттона»

В этот раз для просмотра организаторы выбрали фэнтезийную романтическую драму Дэ...

Особняк И. Мясникова

2500₽

Екатеринбург

Северный город предлагает тебе исследовать провинцию — мечты и страдания простого русского народа. А на променаде-конструкторе узнать, как пробраться к ядру планеты и принять собственную «грязь». И не забудь продегустировать лето через напитки!

Лекция и дегустация летних пивных напитков
Лекция и дегустация летних пивных напитков

А ты знаешь, что вкусно и классно подойдёт к жаркому летнему вечеру на пикнике в...

Встречи

от 1600₽

по подписке
Сценарий безалкогольной свадьбы
Сценарий безалкогольной свадьбы

Жанр новой пьесы знаменитого драматурга Николая Коляды определен, как «Провинциальная комедия». И в пьесе, действительно, много смешного, но вместе с тем это будет, как у классика «смех сквозь слезы»,...

Об отношениях: любовь (пере)живет три года
Об отношениях: любовь (пере)живет три года

Выстраивать здоровые и крепкие отношения, выражать свои желания и проводить личн...

до
Школа рисования «Ультрамарин», 624 офис, Тургенева, 13

от 400₽

по подписке
Конъюнктура
Конъюнктура

Питерская арт-рок группа «Конъюнктура» впервые выступит в Екатеринбурге с большим концертом. Сольник «Конъюктуры» откроют музыканты, уже успевшие отметиться на праздничных концертах и выступить с пол...

Unholy Brutality Fest
Unholy Brutality Fest

Совместный тур двух метал команд Vomitous Mass - Brutal Death Metal команда пря...

Корчма «Пристанище»

от 630₽

по подписке
Веломай
Веломай

Это ежегодное массово-физкультурное мероприятие, традиционно проходящее в мае. Фестиваль собирает тысячи участников независимо от их возраста и статуса. Главное, что их объединяет – страсть к велопрог...

Променад-конструктор «Рыба – что?»
Променад-конструктор «Рыба – что?»

«Недра». Люди продвигаются в технологиях, погружаются в глубины океанов, летают ...

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Театр «Провинциальные танцы»

1200₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на зрелищной опере нон-стоп в Электротеатре и на тренинге с профессиональной актрисой «Путь к себе».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление

Мы собрали для тебя отборное за неделю. Но это лишь малая часть. А всё самое крутое ты найдешь у нас в приложении. Кнопка для скачивания приложения «Кавёр» — внизу страницы.
с любовью к кавровчанам, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

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  3. Екатеринбург
  4. Новости комьюнити

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