В Северной столице так много вариантов досуга на любой вкус – от прогулок по живописным паркам и набережным до посещения музеев и галерей. Не может не радовать, что многие их них всё еще доступны, даже если ты не хочешь тратиться. В этой подборке рассказываем, куда сходить в Санкт-Петербурге бесплатно.

Популярные бесплатные места в Санкт-Петербурге

Бесплатные галереи и музеи

Галерея «Цифергауз» – мультимедийность и цифровое искусство

Популярное бесплатное место на острове Новая Голландия, которое заинтересует любителей цифрового искусства. Галерея имеет мощное техническое оснащение, а на ее площадке устраивают выставки громкие и новые имена медиа-арта не только российских, но и зарубежных художников. Это также отличное место, чтобы сделать футуристичные снимки и насладиться иммерсивным искусством за «бесплатно»?

Галерея работает в режиме сеансов. Перед посещением необходимо пройти бесплатную регистрацию.

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2И (м. Адмиралтейская, Сенная площадь, Спасская, Садовая)

Музей «Свиное рыло» – много свиней и брутального искусство

Куда сходить в Петербурге бесплатно и взглянуть на творческую жизнь города с нетривиальной стороны? «Свиное рыло» – это точка слёта радикального, ироничного, где-то кринжового творчества российских художников, в том числе и легендарного Васи Ложкина. Сам музей-галерея находится на последнем этаже неприметной парадной самого обычного двора, но за дверью находиться целый «поросячий», яркий, где-то несуразных мир дикого творчества и самых смелых сюжетов. Радует, что такая прелесть совершенно бесплатная.

Не рекомендуется для людей без чувства юмора.

Адрес: наб. Реки Фонтанки, 5 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

DIDI Gallery – разноплановое искусство

Галерея неофициального искусства Москвы и Ленинграда второй половины XX века. DIDI Gallery уже почти 20 лет занимается сохранением и популяризацией наследия «авангарда второй волны» – художников-нонконформистов советского периода.

Адрес: Большой Проспект В. О., 62 (м. Василеостровская)

Галерея «Артмуза» – 4 этажа чистого творчества

Масштабный проект, объединяющий самые разные виды искусства. В здании расположились сразу 10 галерей, театр, многочисленные студии и мастерские художников, танцоров, музыкантов, дизайнеров. Отдохнуть и обсудить увиденное можно в рестробаре «ARTIST» и арт-столовой «Малярка» при галерее. Это одно из лучших мест в Санкт-Петербурге, чтобы плавно влиться в творческую среду города.

Адрес: 13 линия В. О., 70 (м. Василеостровская)

Галерея One’s Mind – площадка для свежих идей

Галерея знакомит зрителей как с российскими, так и с зарубежными авторами, представляя разнообразие актуальных художественных практик. One's Mind уделяет особое внимание поддержке молодых талантов, служит платформой для реализации их идей. Это отличное место для знакомства с передовыми тенденциями современного искусства и творчеством молодых художников.

Адрес: Шведский переулок, 2, 2 подъезд, 1 этаж (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Клуб-музей «Котельная Камчатка» – музыкальная мекка

Место для всех поклонников русского рока и, конечно, Виктора Цоя. В бывшей котельной, где когда-то работал лидер группы «Кино», теперь собираются музыканты и фанаты, чтобы почтить его память. Здесь буквально витает дух той эпохи. В музее хранятся личные вещи Цоя, редкие фотографии и другие артефакты. Можно своими глазами увидеть то, к чему прикасалась рука легенды. Не оставит равнодушным и оформление двора – огромный портрет Цоя, памятник, стены с граффити и цитатами из песен. Настоящее место силы для всех неравнодушных к его творчеству.

Адрес: ул. Блохина, 15 (м. Спортивная, Горьковская)

Где поесть и одновременно бесплатно посмотреть кино

Wild Bar and Flowers – цветы, напитки и романтика

Популярное место в Питере – коктейльный бар в окружении букетов и комнатных растений, где не только продают еду и напитки, но и сами цветы. В баре регулярно проходят мастер-классы, вечеринки и, конечно, кинопоказы.

В меню: закуски, сытные блюда, а также большое количество напитков, в том числе кофейных и безалкогольных.

Средний чек – 1100 рублей.

Адрес: Пионерская ул., 32 (м. Чкаловская)

Vseklassno Coffee Bar – нежнятинка в «Вавилов лофте»

Уютная минималистичная кофейня, где подают отличный кофе от профессиональных обжарщиков, а также вкусные десерты и завтраки на любой вкус весь день. Атмосфера кафе располагает к неторопливому гастрономическому отдыху. Здесь показывают самое душевное кино, много романтических фильмов и тематических (приуроченных к праздникам). Очень нежно и атмосферно.

Средний чек – 200 рублей.

Адрес: Кадетская линия В. О., 5 к2Д (м. Василеостровская)

Ohaus – минимально, но душевно

Небольшая двухэтажная кофейня-коворкинг с маленьким меню завтраков и напитков. Обстановка располагает к уютным посиделкам и спонтанным фотосессиям: выдержанная бело-розовая цветовая гамма, много света и местами необычная мебель. А еще здесь показывают кино почти каждый день, а расписание выкладывают на полмесяца вперёд.

Средний чек – 300 рублей.

Адрес: ул. Академика Крылова, 4А (м. Чёрная речка)

Кстати в отдельно статье «Где смотреть кино: 9 лучших кинотеатров Санкт-Петербурга и места с кинопоказами» мы рассказываем про эти и другие платные и бесплатные кинолокации Питера, которые точно стоит посетить. Там и просто крутые кинотеатры, и летние, а еще про смежные форматы кино и лекций.

Лектории

Открытая гостиная – здесь говорят даже про кладбища

Популярное бесплатное место в Санкт-Петербурге при Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. В основном здесь проходят лекции от экспертов, а также кинопоказы с обсуждениями в контексте какого-то вопроса.

Мы недавно были в «Открытой гостиной» на лекции про петербургские кладбища. Рассказываем подробности в телеграм-канале.

Адрес: Литейный пр., 17-19 (м. Чернышевская)

Библиотека Маяковского – культурно и активно

Широко известная библиотечная сеть с филиалами по всему городу, которая не ограничивается только выдачей книг и предлагает петербуржцам разнообразную культурную программу – лекции, разговорные клубы и другие мероприятия.

Основное направление лектория – литература, искусства, языковые практики история.

Адрес главного отделения: наб. Фонтанки, 44 (м. Достоевская, Владимирская, Площадь Восстания, Маяковская)

Библиотека комиксов – пусть не говорят, что манга – не литература!

Это настоящая находка для всех ценителей графических романов и рисованных историй. В отдельном зале собрана большая коллекция комиксов разных жанров и авторов. Библиотека регулярно проводит просветительские мероприятия – лекции об истории комиксов, встречи с художниками, мастер-классы по рисованию. Это отличная возможность для всех желающих глубже погрузиться в мир графических новелл.

Адрес: Литейный пр., д. 17-19 (м. Чернышевская)

Где выпить, поесть и посмотреть бесплатный стендап

1703 – главный рэп-бар страны

Культовый бар на Лиговском проспекте, где проходили съёмки самых громких версусов, включая легендарный баттл Оксимирона* (*признан иноагентом на территории РФ) и Гнойного. В баре регулярно походят версус-баттлы, но в обычные дни «1703» работает как классический молодёжный бар, где можно выпить, потанцевать, сыграть в приставку или настольный футбол.

Помимо вечеринок здесь часто можно услышать шутки молодых комиков на бесплатных проверках материалов.

Из минусов или плюсов (это с какой стороны посмотреть) – в баре не предлагают еду, только крепкие напитки.

Средний чек – 500 рублей.

Адрес: Лиговский пр., 50/3 (м. Площадь Восстания, Маяковская)

Kokopelli – кальяны и Гавайи

Концептуальный бар в двух шагах от метро с живой музыкой, кальянным многообразием и частыми стендап-вечерами, в том числе бесплатными.

Здесь миксуют коктейли и разливают крафтовое пиво.

Адрес: Литейный пр., 61 (м. Маяковская)

Лайка – скандинавские вайбы

Утром здесь завтракают со свежезаваренным кофе, а вечером играют на норвежской гитаре и разливают скандинавскую водку на специях. Как говорится, конраст на лицо.

А еще здесь показывают стендапы, редко, но метко, а еще бывает, что бесплатно.

Средний чек – 700 рублей.

Адрес: Политехническая ул., 6 (м. Площадь Мужества)

Прогулки и активный отдых

Скейт-парк под мостом Бетанкура – полная свобода с нью-йоркскими вайбами

Одно из самых популярных бесплатны мест в Питере среди скейтеров. ??Площадка разделена на 6 зон для спортсменов разных уровней и находится в отдалении от жилых застроек, что позволяет кататься круглые сутки. Площадь скейт-парка составляет 1200 кв.м, а сам он находиться в шаговой доступности от набережной.

Адрес: Петровский пр., 20/4 (м. Чкаловская, Спортивная)

Севкабель порт – самая живая событийная площадка города

Одно из лучших бесплатных мест в Санкт-Петербурге для гостей и жителей города. Круглый год в Севкабеле всегда есть чем заняться: прогуляться по набережной с видом на залив, покататься на скейтборде на площадке с рампами, сходить на маркет или фестиваль, вход на которые, как правило, свободный. Здесь же регулярно проходят локальные бесплатные выставки, например, в кофейнях и других резидентов пространства.

Адрес: Кожевенная линия, 40 (м. Василеостровская)

Сад дружбы – уголок Азии в питерских бетонных джунглях

Популярное бесплатное место для туристических прогулок и атмосферных фотографий, особенно в летний период, когда сад окружён зеленью. Ландшафт сада отражает самобытный дух Востока – от стены с барельефами драконов до символичных растений и камней. Это идеальное место для медитативного отдыха и приобщения к восточной культуре.

Адрес: Литейный пр.(м. Чернышевская)

Надеемся, что тебе пригодился наш список бесплатных мест. Смотри еще больше идей, куда сходить в Санкт-Петербурге бесплатно в «Кавре»!