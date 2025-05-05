Киберхор: народные песни без клюквы

Деревенские песни на новый лад
Комьюнити-менеджер «Кавра» Софа (то есть я) сходила на лирично-динамичный хор. В статье делюсь впечатлениями и вспоминаю, напевая :)
Организаторы придумали формат песенных встреч, чтобы показать, что традиционные народные песни — это не скучно. Хоть и не было кокошников (а хотелось), как же это было хорошо.
Как это было?
Мы в начале чуть размяли связки, подышали, посмеялись. Потом пели деревенские песни разных народов, было много лирики, духовных песен, романсов. В процессе можно было выбрать, «за кого» ты поёшь. Заботливая и тонкоголосая Леля Килани из группы Hodila Izbа прислушивалась, помогала каждому определиться с высотой голоса:
- высокие — голоса ангельские (святость!)
- средние — степенные, в балансе (дзен-н-н)
- низкие — сильные, твёрдые (и девушки тоже)
И вино было, и чай, и сушки мягкие-сладкие.
С кем будешь голосить?
С Лелей Килани из группы Hodila Izbа. Каждый Киберхор проходит по-разному: то под угарную балалайку, то под нежный аккомпанемент. Если повезёт, то увидишь автора проекта Даню Филина, он тоже любит спеть со всеми. И с малознакомыми людьми, которые к концу вечера станут тёплыми и добрыми приятелями. У тебя точно точно появится друг по голосу! Звучно ударите голосами и по бокальчику :)
Гуляли себе люди одним весенним, но зимним воскресеньем (это было 7 апреля), а потом забежали на пару часов в исторические палаты, чтобы спеть. Спеть хором, без подготовки!
Почему стоит сходить?
Потому что русская душа возрадуется, проснётся, обещаю. Ты ощутишь ценность славянской культуры, услышишь и буквально увидишь историческую красоту нашего народа. Ты коснёшься голосом глубоких и весёлых текстов, которые пели когда-то давно. И споёшь сейчас.
Будет чудесно и легко, у тебя все получится, ты зазвучишь:
Ты знаешь, на какую кнопку нажать, чтобы прожить этот Опыт:
В этот раз — сразу два формата. Сначала споёшь хором традиционные песни с Лелей и Мариной из группы Hodila izba, а во второй части будет фортепианный аккомпанемент Милы Динерштайн....
2800₽