Киберхор: народные песни без клюквы

Новый формат для светского человека: спеть хором на разные голоса, прочувствовать единение и словить расслабление

Что будет в статье:

Деревенские песни на новый лад

Комьюнити-менеджер «Кавра» Софа (то есть я) сходила на лирично-динамичный хор. В статье делюсь впечатлениями и вспоминаю, напевая :)

Организаторы придумали формат песенных встреч, чтобы показать, что традиционные народные песни — это не скучно. Хоть и не было кокошников (а хотелось), как же это было хорошо.

Киберхор — проект, в котором мы ищем новые форматы современной жизни наследия. Такое пение даёт почувствовать свой голос, прожить завораживающее единение, расслабиться и набраться сил. Ну и лучше понять свою историю и культуру, конечно. Даниил Филин, создатель «Киберхора» и автор проекта «Опыты»

Как это было?

Мы в начале чуть размяли связки, подышали, посмеялись. Потом пели деревенские песни разных народов, было много лирики, духовных песен, романсов. В процессе можно было выбрать, «за кого» ты поёшь. Заботливая и тонкоголосая Леля Килани из группы Hodila Izbа прислушивалась, помогала каждому определиться с высотой голоса:

высокие — голоса ангельские (святость!)

средние — степенные, в балансе (дзен-н-н)

низкие — сильные, твёрдые (и девушки тоже)

И вино было, и чай, и сушки мягкие-сладкие.

С кем будешь голосить?

С Лелей Килани из группы Hodila Izbа. Каждый Киберхор проходит по-разному: то под угарную балалайку, то под нежный аккомпанемент. Если повезёт, то увидишь автора проекта Даню Филина, он тоже любит спеть со всеми. И с малознакомыми людьми, которые к концу вечера станут тёплыми и добрыми приятелями. У тебя точно точно появится друг по голосу! Звучно ударите голосами и по бокальчику :)

Гуляли себе люди одним весенним, но зимним воскресеньем (это было 7 апреля), а потом забежали на пару часов в исторические палаты, чтобы спеть. Спеть хором, без подготовки!

Почему стоит сходить?

Потому что русская душа возрадуется, проснётся, обещаю. Ты ощутишь ценность славянской культуры, услышишь и буквально увидишь историческую красоту нашего народа. Ты коснёшься голосом глубоких и весёлых текстов, которые пели когда-то давно. И споёшь сейчас.

Будет чудесно и легко, у тебя все получится, ты зазвучишь:

Ты знаешь, на какую кнопку нажать, чтобы прожить этот Опыт: