Какдела-планёрка #5: 20 октября

На прошлой планёрке вы рассказывали, как интересно провели неделю. Если коротко: вы много гуляли — по городским улочкам, в парках и в лесу, вкусно ели и пили — была вьетнамская еда, уральские десерты и сибирский тыквенный эль, и, конечно, окультуривались — на мюзикле, кукольном представлении и в кино!

Сложно вообразить, чем отметилась прошлая неделя. Скорее рассказывайте в комментариях: что делали, куда ходили?