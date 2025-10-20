Какдела-планёрка #5: 20 октября

На прошлой планёрке вы рассказывали, как интересно провели неделю. Если коротко: вы много гуляли — по городским улочкам, в парках и в лесу, вкусно ели и пили — была вьетнамская еда, уральские десерты и сибирский тыквенный эль, и, конечно, окультуривались — на мюзикле, кукольном представлении и в кино!
Сложно вообразить, чем отметилась прошлая неделя. Скорее рассказывайте в комментариях: что делали, куда ходили?
Я на прошлых выходных заглянула в Петербург! Погода была шикарная, поэтому прошли миллион шагов и пробовали разное вкусное) Вот некоторые открытия и находки. Кофе: в Сибаристике (просторно, есть зона коворкинга) и Тчк (микро-кофейня с фильтром, вишневый пирог имени Линча) Пиво: Пивная карта (только пиво, очень много пива) Варили рамен в лапшичной круглосутке, это заведение с самообслуживанием. И еда, и развлечение (на первый раз)). Летний сад включил максимально золотую открыточную осень, за это отдельное спасибо!