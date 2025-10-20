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Какдела-планёрка #5: 20 октября

Кавровчане, понедельничный сбор впечатлений!

На прошлой планёрке вы рассказывали, как интересно провели неделю. Если коротко: вы много гуляли — по городским улочкам, в парках и в лесу, вкусно ели и пили — была вьетнамская еда, уральские десерты и сибирский тыквенный эль, и, конечно, окультуривались — на мюзикле, кукольном представлении и в кино! 

Сложно вообразить, чем отметилась прошлая неделя. Скорее рассказывайте в комментариях: что делали, куда ходили? 

Комментарии

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Ксенич
25 октября 2025, 12:14

Я на прошлых выходных заглянула в Петербург! Погода была шикарная, поэтому прошли миллион шагов и пробовали разное вкусное) Вот некоторые открытия и находки. Кофе: в Сибаристике (просторно, есть зона коворкинга) и Тчк (микро-кофейня с фильтром, вишневый пирог имени Линча) Пиво: Пивная карта (только пиво, очень много пива) Варили рамен в лапшичной круглосутке, это заведение с самообслуживанием. И еда, и развлечение (на первый раз)). Летний сад включил максимально золотую открыточную осень, за это отдельное спасибо!

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Лана
23 октября 2025, 04:29

Название странное, я прочитала как каровочане 🐄

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Гриша
23 октября 2025, 11:05

муууу))

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Екатерина
22 октября 2025, 10:54

Эта неделя прошла под девизом: могла бы сходить, но не сходила И мимо меня пролетели концерт Кипелова и Иисус Христос супер-звезда🥲 Но спасибо галерее, я вспомнила, что у команды разработки был праздник повышения уровня, простыми словами повышения зарплаты)) ребята получили футболки, поели торт, красота! Нормальных фото нет, хотя Гриша очень старался! Держите дурацкую😁

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Гриша
23 октября 2025, 11:05

ахахха, зато они живые!!!)

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Софа
26 октября 2025, 04:10

Екатерина, а чего такие клёвые все?))

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Алёна
21 октября 2025, 20:57

План на прошлой неделе был перевыполнен (всегда бы так!) Я та самая друллега, с которой Софа была в Pasta на Солянке в понедельник! Подтверждаю, очень вкусно) Во вторник внезапно оказались с подругой на футболе😅 Атмосфере ставим 3:0 (как и счет в пользу России!) В четверг кутили на концерте Шляпников🪗 10 Юр Музыченко из 10! В воскресенье ловила Ксенич и погружала её в твин-пикс-питерские вайбы) (за кадром обязательно были вишневый пирог и кофе, а ещё осознание, что микро-кофеен Тчк аж две штуки) Хочется продолжать в том же духе)

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Карина
21 октября 2025, 10:37

Ходила в Музей современного искусства Алматы. Всё, как я люблю! Я в восторге: масштабно, ярко, так много форм искусства представлено. Всем рекомендую

А
Аноним
21 октября 2025, 04:39

Неделя завершилась прогулкой по лесу (Мыльцевский бор, Тверская область) и поиском необычных следов!

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Гриша
21 октября 2025, 10:17

Амина, очень красиво 😍

А
Аноним
21 октября 2025, 12:18

Григорий | Kaver Team, спасибо! Да, этот лес очень хорош в любое время года)

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Василиса
21 октября 2025, 01:31

Это были просто улетные выходные, дважды я встречалась с обитателями премиум леса (кто знает тот поймёт). В субботу я ходила на квест по Гарри Поттеру, весьма прикольно, интересно поучаствовать в детективном фанфике. Далее отправилась на выступление Бандерос и Градусы. В воскресенье я находилась в той же локации, но только уже на Взаимнофесте, было весьма интересно, особенно игры 18+ порадовали. Но главное моё достижение этих выходных закончится в том, что на Взаимнофесте я подошла к двум самым красивым парням, которые там только были, заобщалась с ними и с одним обменялась телегами 💋💓.

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Виктория
20 октября 2025, 18:05

Неделя была, неделя прошла. Воспоминания остались. Все ещё радуюсь тому, что деревья все ещё разноцветные и стараюсь запомнить это, чтобы вспоминать когда хтонь и артхаус настигнет нас на ближайшие месяцы. А пока ходила по магазинам в поисках красивых тарелочек и нашла неожиданно в магазине «порядок» И посетила концерт Adamant-а, всем олдам с 2011 года - халоу

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Юлия
20 октября 2025, 18:26

Виктория, последняя пикча - это я сегодня утром на работе, забывшая завтрак дома… 🥲🥲

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Виктория
21 октября 2025, 01:31

Юлия, ахахахаха это я первым, при первой секунде голода 😁

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Софа
20 октября 2025, 17:59

Ну начнём-с, потирая ладошки! В понедельник с друллегой была в Pasta на Солянке, просто вкусно и кайфно. Ну что тут ещё добавить?) Во вторник была в Артишоке, галерея праздновала 3-летие, было игристое и его смакование, общение с единомышленниками, стояние на ковре (база!) и слушание группы ТАU В четверг коворкалась с друллегой из Питера. Трудились и пили кофе в классном месте «Конструктор», потом гуляли и восхищались осенью В пятницу с подругой была на просмотре фильма «Тайная жизнь» с обсуждением после. Увидела и послушала вживую любимую и талантливую Катю Герман, которая главред и голос «Ясно» В субботу была на вечеринке, которая закончилась совсем не так, как планировалось! Кто знает, тот поймёт)) В воскресенье зашла в новую кофейню на районе «Здрасте», объелась панкейками с голубикой и напилась фильтр-кофе Люблю Москву, эту жизнь и осень. У меня все :))

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Юлия
20 октября 2025, 18:09

Комьюнити-Софа | Kaver Team, эх, а я совсем забыла про артишок!(

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Софа
21 октября 2025, 20:18

Юлия, они всегда ждут в гости!

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Арина | Kaver Team
20 октября 2025, 16:25

Мы с мужем исследуем все китайское в городе. Чуть ранее искали и пробовали лунные пряники, на прошлой неделе стали самыми поздними посетителями уютного бистро Jackie, наелись на ночь от души)

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Гриша
20 октября 2025, 17:03

Арина | Kaver Team, от второй фотки захотелось кушать ))

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Арина | Kaver Team
20 октября 2025, 17:36

Григорий | Kaver Team, извините!)

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Юлия
20 октября 2025, 16:08

Ооо, к этой планёрке я была готова на все 100%! Суббота началась с выставки Ауди в Депо на трёх вокзалах. Затем пешочком прогулялась по центру Москвы до Депо на белорусской (вытащила несколько ребят из комьюнити на фестиваль, посвященный пенным напиткам, хотя сама не пью😁). Поучаствовала в установлении рекорда по самому массовому поднятию стакана с напитком над головой в России. Сертификат даже дали 🏅🦾 Послушали хедлайнеров в лице Бандэрос, пообщались, на градусы я уже не осталась, утомилась) А вот в воскресенье… попала на Взаимно.фест! Познакомилась с кучей людей: и восполнила социальный ресурс, и растратила (амбиверты поймут😄). Мероприятие было яркое, веселое, социальное!) У меня даже уточка теперь своя есть на память 🐣 В общем, выходные очень насыщенные! Жаль только времени на домашку по английскому не нашла, поэтому выполняю её прямо сейчас, на работе))

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Гриша
20 октября 2025, 16:59

Юлия, рад видеть тебя не только в чатике техподдержки, но и тут ☀

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Юлия
20 октября 2025, 17:06

Григорий | Kaver Team, а коврик на последней фотке заценил?)

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Софа
20 октября 2025, 17:43

Юлия, он ещё и мне в личку твои заслуги принёс! Пошла тебе грибов накидывать))

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Юлия
20 октября 2025, 18:10

Комьюнити-Софа | Kaver Team, не всё же мне на мафиозников жаловаться 😎😎

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Гриша
21 октября 2025, 10:18

Юлия, коврик зачет! Смотри какой у меня))))

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Юлия
21 октября 2025, 13:45

Григорий | Kaver Team, о, я другу такой дарила! Только он узковат блин, относительно обычных ковриков) поэтому у меня на работе микро вариант тусуется))

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Ася | Kaver Team
20 октября 2025, 15:44

Неделя была со сплошными взрослыми делишками (фуфуфу), но после сдачи крови добежала до кофейни Solar и благодаря их меню вспомнила, что в мире есть шакшука. Вечером чуть не подрались с домочадцем на предмет какие овощи имеют право быть в шакшуке, а какие нет. Так как в городе Н. куда-то исчезли болгарские перцы и помидоры черри, драки не случилось. А ещё в Доме Да я Винчи встретила бабулька, которая играя в наушниках, громко пела «Три белых коня». Бабуля не в курсе, но настроение она улучшилась на 3 дня:) Итог: кофейня так себе, Дом Да Винчи - топ оф зэ топ.

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Тина
20 октября 2025, 15:23

В субботу ходила на Оркестр при свечах 😍 Играли саундтреки из фильмов, как по мне, красивее всего исполнили мелодию к парку Юрского периода. Музыка волшебная, атмосфера тоже, а вот свечи оказались ненастоящие, хотя чего я ждала, мы же не в храме королевской гавани 😁

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Юлия
20 октября 2025, 16:22

Крис, а где же подробности?) Что за концерт, где было, какие ощущения, что звучало)) Все явки и пароли интересны!❤‍

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Тина
20 октября 2025, 16:28

Юлия, ой, сейчас всё будет 😁

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Гриша
20 октября 2025, 13:23

На прошлой неделе не удалось куда-то выбраться на событие или в необычное место, но зато удалось выбраться в дорогой и любимый гараж ))) Одним прекрасным вечером приезжаю к дому и вижу дым из под капота. Судорожно бегу смотреть и вижу, что это смачно капает антифриз с патрубков печки прямо на коллектор, тем самым создавая дым машину)) долго не думаю, на следующий день после работы был вызван товарищ и мы с ним в интимной атмосфере налобных фонариков занимались заменой антифриза и патрубков в полной темноте. Заменили на силиконовые патрубки и болтовые хомуты, теперь должно будет отслужить вечность, прежде, чем выйдет из строя )))

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Юлия
20 октября 2025, 16:35

Григорий | Kaver Team, интимная атмосфера налобных фонариков 😂

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Екатерина
22 октября 2025, 10:49

Григорий | Kaver Team, ахахха чета ржу)))

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Юлия
20 октября 2025, 12:25

Гуляла в лесу с собакой, вкусно кушала в Твиани🤩

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Софа
20 октября 2025, 17:41

Юлия | Kaver Team, твианииии, где же мой твианиии ;((

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