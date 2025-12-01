Какдела-планёрка #11: 1 декабря

Мы до сих пор под впечатлением от ваших постов в прошлой планёрке. Слушали орган, были на хоккее с мячом, разбирались в дрип-кофе, наряжали ёлочку и даже гоняли в другие города, чтобы заметить там ковровые грибочки — ну, они!

Расскажите-расскажите, что у вас новенького в этот раз?