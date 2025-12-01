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Какдела-планёрка #11: 1 декабря

Зима пришла! И ты приходи рассказать, как прошла неделя

Мы до сих пор под впечатлением от ваших постов в прошлой планёрке. Слушали орган, были на хоккее с мячом, разбирались в дрип-кофе, наряжали ёлочку и даже гоняли в другие города, чтобы заметить там ковровые грибочки — ну, они! 

Расскажите-расскажите, что у вас новенького в этот раз? 

Комментарии

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Ольга
8 декабря 2025, 15:47

Эта неделька была полна приятностей и встреч) Тут были посиделки компанией друзей - «Вечеринка скумбрии», вспоминаю и слюнки текут) Один из вечеров провели в интересном и вкусном месте, если любите спокойствие и ламповую атмосферу, вам в «Кривоколенный 9с3»

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Гриша
8 декабря 2025, 16:06

ох... на фото с селедочкой аж сердце йокнуло, срочно нужен глоток пенного или чего покрепче!)

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Ольга
8 декабря 2025, 16:11

Григорий | Kaver Team, пенное в самый раз, нужно отметить понедельник!

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Арина | Kaver Team
5 декабря 2025, 13:36

Я была в кино с детьми на мультике про украденное Рождество, очень старалась зарядиться атмосферой) А еще сходила на юбилей лицея, в котором училась. Было классно!

А
Аноним
2 декабря 2025, 21:26

Напишу по привычке с запозданием :) Самой насыщенной выдалась пятница, прошла пешком из одного района Твери в соседний (те, кто со мной знаком, знает, что фактически живу на два города и активно интегрируюсь из Тверской области в Тверь - потому что не Москвой единой)) Сходила прогуляться в район Тверского «Арбата» - Трехсвятской улицы. Побывала в трамвайной почте (оттуда реально можно отправить открытку в любую точку страны сразу после покупки)) и приобрела пару открыток в подарок :) затем заглянула в культурный центр «Рельсы» - к слову, Тверской аналог «Гаража» в Москве. Там очень прикольный мерч локальных брендов, арты местных художников и афиша мероприятий на каждый месяц. А в субботу традиционно играли допоздна в «Страдающее Средневековье» с домашним вином из черноплодки. В остальном - домашние и семейные дела, занятия с дочерью, все как у людей :)

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Виктория
1 декабря 2025, 19:52

Да уж, все что сделала за неделю: Это вернула рыжий цвет волос и съела вкусность. Я сама продуктивность

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Гриша
2 декабря 2025, 11:34

тебе очень идёт)

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Виктория
3 декабря 2025, 20:35

Григорий | Kaver Team, спасибо большое 🌸

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Юлия
1 декабря 2025, 17:35

Неделька вышла неплохой!) 1) Выдалась возможность немного прогуляться по вечернему Арбату посреди недели 2) Вспомнили с друзьями что такое «монополия онлайн» 3) В субботу посетила первую в России сельскую ГЭС, Волоколамск и его трапезную 4) В воскресенье вновь была в Сергиеве Посаде. Раскрашивали изразцы, гуляли, болтали, ели вареники (как всегда чудесно) А сегодня, уже по классике, стоматолог😁 Удаляем ещё один зуб мудрости, так что прошу простить, если нынешняя неделя будет не очень активной))

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Карина
1 декабря 2025, 15:36

Ходила в Музыкальный театр Кузбасса на Ромео и Джульетту в рок-интерпретации. Школьники в зале(видимо, которые как раз проходят Шекспира по литературе) были довольнее, чем я. Наверное, потому что решили не читать книгу, потому что в спектакле все понятно) Буду честна, от песен в спектакле пахло нафталином и началом 2000х. Не рекомендую

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Юлия
1 декабря 2025, 15:14

Ходила на лекцию по нейросетям в дизайне. Если кратко, ии пока не захватит этот мир, но изменит точно)

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Карина
1 декабря 2025, 15:33

Юлия | Kaver Team, не будем бороться, а возглавим это )))

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Гриша
1 декабря 2025, 14:05

Ооой, у нас первые морозы -30 практически, представляете??)) На этой неделе мотался из одной больницы в другую, собирая справки для военкомата. Уже не сосчитать сколько конфет я должен врачам за помощь 😅 На выходных в основном сидел дома, так как холодрыга. Гулял с собакой, грели машины и бегали вокруг дома, так как обоим холодно, а «дела» свои кое-то как назло делать не хотел ))

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Карина
1 декабря 2025, 15:33

Григорий | Kaver Team, собакен тож грустный от морозов(

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Гриша
2 декабря 2025, 11:36

дааа)) у него лапы мёрзли, поджимал их, поэтому приходилось бегать)

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