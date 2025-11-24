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Какдела-планёрка #10: 24 ноября

Что новенького?

Первый снег, медитация при свечах, мурашки на концерте, сливочная уха — это и много другого милого и прекрасного случилось с вами в прошлый раз.

Спасибо, что делитесь, ваши рассказы вдохновляют и вызывают привыкание! Что-что-что классного, удивительного, интригующего, приятного вы видели или делали на прошлой неделе?

Комментарии

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Ольга
8 декабря 2025, 15:59

Достаточно активная выдалась неделька) Посетила спектакль «Таня», было очень драматичный сюжет! Было найдено прекрасное и спокойное место для работы, очень вкусный какао тут «Тинторетто». Отметили еще ДР подруги всей гурьбой, было много приятного и слез радости)

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Гриша
1 декабря 2025, 14:28

Видимо последним вагоном будет мой!) Я ходил в кино на хищника: планета смерти в кинчик. Конечно, это не те фильмы, что были прежде о хищниках и чужих, это больше похоже на мультипульти диснеевские, но я остался доволен! Всем советую сходить, даже есть где улыбнуться)) *на втором фото это миджорни заменил лицо синта на мое))) получился какой-то таргариен))

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Екатерина
30 ноября 2025, 19:47

Запрыгиваю в последний вагон! Была в Новокузнецке, гуляла, пила кофе, ходила на премьеру фильма «Умри, моя любовь» А ещё в центре там разгуливают не голуби, а утки! И нашла отсылку к Кавру 🍄

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Карина
27 ноября 2025, 18:07

Была на хоккее с мячом. Отличный способ выпустить пар: можно легально кричать, топать и хлопать)))

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Виктория
26 ноября 2025, 17:21

Неделя была на домашней вайбе с чтением, подумала я и залезла посмотреть, что же я делала. А оказалось, что я на концерте была. Внимание, Брусника! - одна из любимейших групп последних пару лет, а ее живые поступления такие теплые, уютные и радостные. Можно и погрустить, и потанцевать под «Клуб неоправданных надежд», советую слушать и наслаждаться. Почитала, да до кофейни добрела, чтобы купить дрип кофе, тренирую вкусовые сосочки, чтобы различать нотки

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Марина Романцева
26 ноября 2025, 14:34

Неделя была чудесной, я бы так сказала) Слушала орган в Англиканской церкви Святого Андрея. Ела вкусный хачапури в грузинском бистро "Лодочка". Кстати очень советую это местечко. Вкусно, быстро и по карману. Адрес Большой Гнездниковский пер. 10, Москва.

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Юлия
25 ноября 2025, 12:10

Настигло кристмас тайм настроение, поэтому с друзьями собирались на тренировочный нг и играли в видеоигры, а ещё украшала ёлку гирляндой🎄

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Юлия
24 ноября 2025, 22:51

Неделя выдалась спокойной, домашней 🏠 1) Пыталась вновь освоить аэрогриль (безуспешно) 2) Много залипала в исторические ролики на ютубе 3) Наводила дома уют, плавно переходим в режим джинглбелс 4) Проводила подготовку к квесту для дня рождения подруги. Жду не дождусь, когда наконец проведу эту активность) 5) Посетила пару магазинов а-ля «фикс прайс».. поняла, что лучше алика, и самого фикс прайса - пока что ничего нет) Вновь подлечила пару зубов, и на следующей неделе опять удаление. 2025 год - год зубов какой-то)) 2026, по всей видимости, будет таким же 😁

А
Аноним
24 ноября 2025, 22:34

Пятницу провела в клинике Фомина в Твери :) Поэтому и на выходных немного выпала из жизни. Восстанавливалась дома с домашним вином из черноплодки и классными хоррорами. Посмотрели «Одно целое» (это из нового) и нашумевшее «Солнцестояние» Ари Астера. И его как раз могу порекомендовать любителям эстетики, интересного визуала и культурных контекстов. Мне очень зашел визуальный язык режиссера, поэтому решила получше ознакомиться с его фильмографией.

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Саша | Kaver Team
24 ноября 2025, 21:53

Ооо, я вспомнила как каша дома пахнет и провела выходные в лавкрафтовском Аркхеме! 😊 У нас с приятелями по настолкам получилась прямо долгая, напряжённая игра с кучей монстров, открытых порталов и кошмарных видений. И вкусными пирожками из ближайшего кафе 😍

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