Какдела-планёрка #10: 24 ноября

Первый снег, медитация при свечах, мурашки на концерте, сливочная уха — это и много другого милого и прекрасного случилось с вами в прошлый раз.

Спасибо, что делитесь, ваши рассказы вдохновляют и вызывают привыкание! Что-что-что классного, удивительного, интригующего, приятного вы видели или делали на прошлой неделе?