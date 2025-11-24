Какдела-планёрка #10: 24 ноября

Первый снег, медитация при свечах, мурашки на концерте, сливочная уха — это и много другого милого и прекрасного случилось с вами в прошлый раз.
Спасибо, что делитесь, ваши рассказы вдохновляют и вызывают привыкание! Что-что-что классного, удивительного, интригующего, приятного вы видели или делали на прошлой неделе?
Достаточно активная выдалась неделька) Посетила спектакль «Таня», было очень драматичный сюжет! Было найдено прекрасное и спокойное место для работы, очень вкусный какао тут «Тинторетто». Отметили еще ДР подруги всей гурьбой, было много приятного и слез радости)