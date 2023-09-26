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О событии

Фестиваль частных театров «Московская обочина» – ежегодное событие, в котором принимают участие деятели искусства со всей страны. Здесь каждый может приобщиться к прекрасному и посетить самые разные постановки из программы фестиваля.

Тринадцатый ежегодный театральный фестиваль «Московская обочина» пройдет с 2 по 8 октября 2023 года на площадке «Театрального особняка».

Участниками фестивали станут 10 коллективов из разных городов России.

Стоимость билета на спектакли театрального фестиваля «Московская обочина» – 1000 рублей.

Программа фестиваля

Здесь мы собрали самые интересные постановки, которые можно посмотреть в Москве в рамках фестиваля частных театров «Московская обочина».

Rock-n-roll на закате

Открывает фестиваль «Московская обочина» в нашей подборке вологодский театр-кабаре «АртРеприза».

Участники фестиваля выступят с историей отношений двух немолодых и необычных героев, которые знакомятся на уроке танцев. Они совершенно разные внешне и по характеру, но кое-что их роднит. Оба надеются, что однажды станцуют настоящий рок-н-ролл.

«Rock-n-roll на закате». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 2 октября Театральный особнякъ 1000₽

Модель распада

В рамках фестиваля частных театров московский независимый театр «ТеМа» приглашает на свой спектакль. Это короткая истории о мужчине и женщине. Любви и ненависти. Семьи и измены.

Приподними завесу чужой неудачной жизни, чтобы не наступить на те же грабли и научиться видеть, когда нашим близким нужна помощь.

Герои пускаются на поиски любви, но находят проблемы, мечтают о реализации, не знают, чего хотят, падают без сил и... живут.

«Модель распада». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 2 октября Театральный особнякъ 1000₽

Протебя

Программа фестиваля пополнилась и элементом самоанализа, где ты сможешь заглянуть в себя и поразмыслить о важном.

Резидент фестиваля «Московская обочина» столичная мастерская синтетического театра «ПроТЕБЯ» представляют спектакль-мотивацию.

Это постановка о том, как важно проявить терпение, даже когда обстоятельства давят на тебя со всех сторон. Если ты возьмешь жизнь в свои руки, то поймешь, что для тебя нет ничего невозможного.

Наблюдая за происходящим на сцене, зрители также погрузятся и в свой внутренний мир и получат пищу для размышлений о вещах, на которые вечно не хватает времени.

Протебя Спектакль-мотивация о том, как важно уметь нажать на паузу в то время, когда все так торопятся жить. Зрители находятся на сцене вместе с артистами, и каждый получает шанс прислуш... 13 апреля OFF-театр от 1000₽

Телеграмма

В фестивале частных театров также принял участие рязанский театр «Переход» со своей около биографической постановкой. В спектакле «Телеграмма» тесно сплелись рассказ Константина Паустовского и его реальная встреча с Марлен Дитрих.

На сцене «Московской обочины» развернется трогательная и пронзительная история, которая несет в себе надежду на чудо и глубину чувств персонажей.

«Телеграмма». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 4 октября Театральный особнякъ 1000₽

Лифтоненавистник

Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет трагикомичную постановку ставропольского Независимого театрального проекта.

Это история о совершенно одиноком человеке. Ты, дружок, его первый слушатель за долгое время. И он расскажет тебе все-все-все!

Несмотря на забавное название, спектакль «Лифтоненавистник» – это история-размышление о вечных ценностях, о любви и привязанности, о том, как жить в этом непростом мире, и в чем смысл этой жизни.

«Лифтоненавистник». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 5 октября Театральный особнякъ 1000₽

Записки сумасшедшего

Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему люди сходят с ума? Пермский театр «Век жизни» попытался на него ответить.

На театральном фестивале «Московская обочина» команда «Века» стирает границы между нормой и помешательством в своем спектакле по гоголевскому тексту «Записки сумасшедшего».

Это история о бедном, канцелярском, абсолютно «нормальном» работнике, который целыми днями точит перья и перекладывает бумажки. Он ведет обычную жизнь, страдает от невзаимной любви, называет себя наследником Испанского престола. Он сумасшедший? Вот и выясни.

«Записки сумасшедшего». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 6 октября Театральный особнякъ 1000₽

Две шутки в одном действии

Два спектакля в одном редко увидишь, но на фестивале «Московская обочина» есть и такое.

В рамках программы фестиваля московский Маловысокохудожественный театр представляет две комедийные жизненные истории по текстам Чехова, но с большой актуальностью и в наше время.

Что покажут?

Действие первое: пьеса «Медведь».

Действие второе: пьеса «Предложение».

Крупская. Надежда

На фестивале «Московская обочина» состоится премьера спектакля московского Театра Историй о жизнь Надежды Крупской.

Описание лаконично и красноречиво одновременно: монодрама о сильной женщине.

«Крупская. Надежда». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 7 октября Театральный особнякъ 1000₽

Скрипа

Давно ты был в гостях? Так, чтобы с душой, горячим чаем и вкусным печеньем? Питерский театр Клоунада Женского Рода приглашает в гости на спектакль в рамках программы фестиваля «Московская обочина».

«Скрипа» подарит тебе шанс отдохнуть душой и телом, почувствовать теплую ностальгию, ощутить полную палитру положительных чувств. И все это без слов.

Скрипа Самоироничное высказывание о каждодневном подвиге быть женщиной. Женщиной, по имени Скрипа, обаяние которой и искренность с первой минуты вызывает улыбку. Строгая внешне Скрипа не ... 16 ноября Театральный особнякъ от 1500₽

Елабуга, отдай Марину!

Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет спектакль московского театра «Студии 25». Артисты через авторскую интерпретацию рассказывают о последних днях жизни Марии Цветаевой.

Изюминка постановки – смешение элементов спектакля, кино, мюзикла. Частью кинопьесы стали стихи самой Цветаевой, и каждый зритель сможет прочувствовать их глубину.

«Елабуга, отдай Марину!». Фестиваль «Московская обочина» Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ... 8 октября Театральный особнякъ 1000₽

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