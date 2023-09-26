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Фестиваль «Московская обочина» 2023

Здесь ты найдешь актуальный репертуар спектаклей фестиваля.

Что будет в статье:

  1. - О событии 
  2. - Программа фестиваля
  3. - Rock-n-roll на закате
  4. - Модель распада
  5. - Протебя
  6. - Телеграмма 
  7. - Лифтоненавистник
  8. - Записки сумасшедшего
  9. - Две шутки в одном действии
  10. - Крупская. Надежда
  11. - Скрипа
  12. - Елабуга, отдай Марину!

О событии 

Фестиваль частных театров «Московская обочина» – ежегодное событие, в котором принимают участие деятели искусства со всей страны.  Здесь каждый может приобщиться к прекрасному и посетить самые разные постановки из программы фестиваля.  

Тринадцатый ежегодный театральный фестиваль «Московская обочина» пройдет с 2 по 8 октября 2023 года на площадке «Театрального особняка». 

Участниками фестивали станут 10 коллективов из разных городов России. 

Стоимость билета на спектакли театрального фестиваля «Московская обочина» – 1000 рублей. 

Программа фестиваля

Здесь мы собрали самые интересные постановки, которые можно посмотреть в Москве в рамках фестиваля частных театров «Московская обочина». 

Rock-n-roll на закате

Открывает фестиваль «Московская обочина» в нашей подборке вологодский театр-кабаре «АртРеприза». 

Участники фестиваля выступят с историей отношений двух немолодых и необычных героев, которые знакомятся на уроке танцев.  Они совершенно разные внешне и по характеру, но кое-что их роднит. Оба надеются, что однажды станцуют настоящий рок-н-ролл.  

«Rock-n-roll на закате». Фестиваль «Московская обочина»
«Rock-n-roll на закате». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Модель распада

В рамках фестиваля частных театров московский независимый театр «ТеМа» приглашает на свой спектакль. Это короткая истории о мужчине и женщине. Любви и ненависти. Семьи и измены. 

Приподними завесу чужой неудачной жизни, чтобы  не наступить на те же грабли и научиться видеть, когда нашим близким нужна помощь.

Герои пускаются на поиски любви, но находят проблемы, мечтают о реализации, не знают, чего хотят, падают без сил и... живут.  

«Модель распада». Фестиваль «Московская обочина»
«Модель распада». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Протебя

Программа фестиваля пополнилась и элементом самоанализа, где ты сможешь заглянуть в себя и поразмыслить о важном.  

Резидент фестиваля «Московская обочина» столичная мастерская синтетического театра «ПроТЕБЯ» представляют спектакль-мотивацию. 

Это постановка о том, как важно проявить терпение, даже когда обстоятельства давят на тебя со всех сторон. Если ты возьмешь жизнь в свои руки, то поймешь, что для тебя нет ничего невозможного.  

Наблюдая за происходящим на сцене, зрители также погрузятся и в свой внутренний мир и получат пищу для размышлений о вещах, на которые вечно не хватает времени.  

Протебя
Протебя

Спектакль-мотивация о том, как важно уметь нажать на паузу в то время, когда все так торопятся жить. Зрители находятся на сцене вместе с артистами, и каждый получает шанс прислуш...

OFF-театр

от 1000₽

Телеграмма 

В фестивале частных театров также принял участие рязанский театр «Переход» со своей около биографической постановкой. В спектакле «Телеграмма» тесно сплелись рассказ Константина Паустовского и его реальная встреча с Марлен Дитрих.  

На сцене «Московской обочины» развернется трогательная и пронзительная история, которая несет в себе надежду на чудо и глубину чувств персонажей.  

«Телеграмма». Фестиваль «Московская обочина»
«Телеграмма». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Лифтоненавистник

Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет трагикомичную постановку ставропольского Независимого театрального проекта. 

Это история о совершенно одиноком человеке. Ты, дружок, его первый слушатель за долгое время. И он расскажет тебе все-все-все!

Несмотря на забавное название, спектакль «Лифтоненавистник» – это история-размышление о вечных ценностях, о любви и привязанности, о том, как жить в этом непростом мире, и в чем смысл этой жизни.  

«Лифтоненавистник». Фестиваль «Московская обочина»
«Лифтоненавистник». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Записки сумасшедшего

Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему люди сходят с ума? Пермский театр «Век жизни» попытался на него ответить.

На театральном фестивале «Московская обочина» команда «Века» стирает границы между нормой и помешательством в своем спектакле по гоголевскому тексту «Записки сумасшедшего». 

Это история о бедном, канцелярском, абсолютно «нормальном» работнике, который целыми днями точит перья и перекладывает бумажки. Он ведет обычную жизнь, страдает от невзаимной любви, называет себя наследником Испанского престола. Он сумасшедший? Вот и выясни.  

«Записки сумасшедшего». Фестиваль «Московская обочина»
«Записки сумасшедшего». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Две шутки в одном действии

Два спектакля в одном редко увидишь, но на фестивале «Московская обочина» есть и такое.  

В рамках программы фестиваля московский Маловысокохудожественный театр представляет две комедийные жизненные истории по текстам Чехова, но с большой актуальностью и в наше время.  

Что покажут? 

Действие первое: пьеса «Медведь».

Действие второе: пьеса «Предложение».

«Две шутки в одном действии». Фестиваль «Московская обочина»
«Две шутки в одном действии». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Крупская. Надежда

На фестивале «Московская обочина» состоится премьера спектакля московского  Театра Историй о жизнь Надежды Крупской. 

Описание лаконично и красноречиво одновременно: монодрама о сильной женщине.  

«Крупская. Надежда». Фестиваль «Московская обочина»
«Крупская. Надежда». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Скрипа

Давно ты был в гостях? Так, чтобы с душой, горячим чаем и вкусным печеньем? Питерский театр Клоунада Женского Рода приглашает в гости на спектакль в рамках программы фестиваля «Московская обочина». 

«Скрипа» подарит тебе шанс отдохнуть душой и телом, почувствовать теплую ностальгию, ощутить полную палитру положительных чувств. И все это без слов. 

Скрипа
Скрипа

Самоироничное высказывание о каждодневном подвиге быть женщиной. Женщиной, по имени Скрипа, обаяние которой и искренность с первой минуты вызывает улыбку. Строгая внешне Скрипа не ...

Театральный особнякъ

от 1500₽

Елабуга, отдай Марину!

Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет спектакль московского театра «Студии 25». Артисты через авторскую интерпретацию рассказывают о последних днях жизни Марии Цветаевой.  

Изюминка постановки – смешение элементов спектакля, кино, мюзикла. Частью кинопьесы стали стихи самой Цветаевой, и каждый зритель сможет прочувствовать их глубину.  

«Елабуга, отдай Марину!». Фестиваль «Московская обочина»
«Елабуга, отдай Марину!». Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...

Театральный особнякъ

1000₽

Не оставайся на обочине и смотри еще больше спектаклей, фестивалей и других событий в нашей афише. 

Что есть в статье:

  1. О событии 
  2. Программа фестиваля
  3. Rock-n-roll на закате
  4. Модель распада
  5. Протебя
  6. Телеграмма 
  7. Лифтоненавистник
  8. Записки сумасшедшего
  9. Две шутки в одном действии
  10. Крупская. Надежда
  11. Скрипа
  12. Елабуга, отдай Марину!

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