О событии
Фестиваль частных театров «Московская обочина» – ежегодное событие, в котором принимают участие деятели искусства со всей страны. Здесь каждый может приобщиться к прекрасному и посетить самые разные постановки из программы фестиваля.
Тринадцатый ежегодный театральный фестиваль «Московская обочина» пройдет с 2 по 8 октября 2023 года на площадке «Театрального особняка».
Участниками фестивали станут 10 коллективов из разных городов России.
Стоимость билета на спектакли театрального фестиваля «Московская обочина» – 1000 рублей.
Программа фестиваля
Здесь мы собрали самые интересные постановки, которые можно посмотреть в Москве в рамках фестиваля частных театров «Московская обочина».
Rock-n-roll на закате
Открывает фестиваль «Московская обочина» в нашей подборке вологодский театр-кабаре «АртРеприза».
Участники фестиваля выступят с историей отношений двух немолодых и необычных героев, которые знакомятся на уроке танцев. Они совершенно разные внешне и по характеру, но кое-что их роднит. Оба надеются, что однажды станцуют настоящий рок-н-ролл.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Модель распада
В рамках фестиваля частных театров московский независимый театр «ТеМа» приглашает на свой спектакль. Это короткая истории о мужчине и женщине. Любви и ненависти. Семьи и измены.
Приподними завесу чужой неудачной жизни, чтобы не наступить на те же грабли и научиться видеть, когда нашим близким нужна помощь.
Герои пускаются на поиски любви, но находят проблемы, мечтают о реализации, не знают, чего хотят, падают без сил и... живут.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Протебя
Программа фестиваля пополнилась и элементом самоанализа, где ты сможешь заглянуть в себя и поразмыслить о важном.
Резидент фестиваля «Московская обочина» столичная мастерская синтетического театра «ПроТЕБЯ» представляют спектакль-мотивацию.
Это постановка о том, как важно проявить терпение, даже когда обстоятельства давят на тебя со всех сторон. Если ты возьмешь жизнь в свои руки, то поймешь, что для тебя нет ничего невозможного.
Наблюдая за происходящим на сцене, зрители также погрузятся и в свой внутренний мир и получат пищу для размышлений о вещах, на которые вечно не хватает времени.
Телеграмма
В фестивале частных театров также принял участие рязанский театр «Переход» со своей около биографической постановкой. В спектакле «Телеграмма» тесно сплелись рассказ Константина Паустовского и его реальная встреча с Марлен Дитрих.
На сцене «Московской обочины» развернется трогательная и пронзительная история, которая несет в себе надежду на чудо и глубину чувств персонажей.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Лифтоненавистник
Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет трагикомичную постановку ставропольского Независимого театрального проекта.
Это история о совершенно одиноком человеке. Ты, дружок, его первый слушатель за долгое время. И он расскажет тебе все-все-все!
Несмотря на забавное название, спектакль «Лифтоненавистник» – это история-размышление о вечных ценностях, о любви и привязанности, о том, как жить в этом непростом мире, и в чем смысл этой жизни.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Записки сумасшедшего
Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему люди сходят с ума? Пермский театр «Век жизни» попытался на него ответить.
На театральном фестивале «Московская обочина» команда «Века» стирает границы между нормой и помешательством в своем спектакле по гоголевскому тексту «Записки сумасшедшего».
Это история о бедном, канцелярском, абсолютно «нормальном» работнике, который целыми днями точит перья и перекладывает бумажки. Он ведет обычную жизнь, страдает от невзаимной любви, называет себя наследником Испанского престола. Он сумасшедший? Вот и выясни.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Две шутки в одном действии
Два спектакля в одном редко увидишь, но на фестивале «Московская обочина» есть и такое.
В рамках программы фестиваля московский Маловысокохудожественный театр представляет две комедийные жизненные истории по текстам Чехова, но с большой актуальностью и в наше время.
Что покажут?
Действие первое: пьеса «Медведь».
Действие второе: пьеса «Предложение».
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Крупская. Надежда
На фестивале «Московская обочина» состоится премьера спектакля московского Театра Историй о жизнь Надежды Крупской.
Описание лаконично и красноречиво одновременно: монодрама о сильной женщине.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
Скрипа
Давно ты был в гостях? Так, чтобы с душой, горячим чаем и вкусным печеньем? Питерский театр Клоунада Женского Рода приглашает в гости на спектакль в рамках программы фестиваля «Московская обочина».
«Скрипа» подарит тебе шанс отдохнуть душой и телом, почувствовать теплую ностальгию, ощутить полную палитру положительных чувств. И все это без слов.
Самоироничное высказывание о каждодневном подвиге быть женщиной. Женщиной, по имени Скрипа, обаяние которой и искренность с первой минуты вызывает улыбку. Строгая внешне Скрипа не ...
от 1500₽
Елабуга, отдай Марину!
Театральный фестиваль «Московская обочина» представляет спектакль московского театра «Студии 25». Артисты через авторскую интерпретацию рассказывают о последних днях жизни Марии Цветаевой.
Изюминка постановки – смешение элементов спектакля, кино, мюзикла. Частью кинопьесы стали стихи самой Цветаевой, и каждый зритель сможет прочувствовать их глубину.
Фестиваль профессиональных частных театров “Московская обочина” состоится в 13-й раз на площадке театра “Театральный особнякЪ” и соберет 10 коллективов из разных городов России со ...
1000₽
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