Safety First: как безопасно знакомиться в дейтинг-сервисах

Делимся простыми советами, как сделать общение в приложениях для знакомств комфортным и беспроблемным

Эйфория после взаимного мэтча – это, конечно, круто. Главное – в любой ситуации быть осторожным, неважно парень ты или девушка. Вот небольшая памятка для беспроблемного дейтинга через приложения.

Регистрация и оформление профиля

Выбор приложения

Выбрать подходящий сервис поможет описание.

Многие разработчики сразу прописывают, с какой целью люди приходят именно в этот сервис. Например, Pure позиционирует себя как «знакомства без стыда», а InParty как площадка для поиска новых друзей. Это важно, если у тебя есть понимание, чего ты хочешь или не хочешь получить в общении с новыми людьми.

Также важно изучить отзывы и рейтинги приложений, которые помогут понять и сопоставить плюсы и минусы.

Заполнение анкеты

Лучше использовать уникальные фото, которых нет в твоих соцсетях, мессенджерах и других сервисах, через которые можно собрать много информации о тебе и твоей жизни;

Если выберешь фотографии на нейтральном фоне (стены, публичные места, заведения и т.д.), то никто не узнает, где ты живешь, работаешь, каким имуществом владеешь;

Также рекомендуем держать в секрете персональные данные типа фамилии, даты рождения, места учёбы/работы и другой информации. Её могут использовать против тебя, в том числе для подбора паролей к другим твоим аккаунтам;

В некоторых приложениях можно расширить область поиска и указывать только примерную геопозицию. Это полезная функция, которая скроет твоё точное местоположение от незнакомцев и избавит от тревожности.

Начало общения онлайн

Если в чужом профиле ты видишь размытые фотографии, отсутствие описания и другие подозрительные вещи (если это не приложение для анонимного общения) – это повод насторожиться;

Как проверить аккаунт на подлинность:

1. Через поиск по картинкам: если фото опубликовано на других сайтах, в частности фотостоках или сайтах с визуалом типа «Пинтереста», это жирный маркер, что профиль поддельный.

2. С помощью верификации профиля, которая есть во многих приложениях. Так анкеты с галочками – точно принадлежат реальным людям.

Прежде, чем обмениваться контактами в соцсетях и мессенджерах, лучше убедиться в адекватности человека и хотя бы первое время общаться через сервис. Если человек оскорбляет, просит или вымогает деньги, ведёт себя чрезмерно навязчиво и т.д., тогда с глаз долой – из сердца в бан.

Первая встреча

Первая встреча – в людном месте . Так и безопаснее и можно обсудить, что происходит вокруг. Плюс темы для общения, минус неловкость. Можно сходить на выставку, маркет или фестиваль, чтобы не слоняться бесцельно по улице. За крутыми «людными» местами милости просим в «Кавёр» :)

. Так и безопаснее и можно обсудить, что происходит вокруг. Плюс темы для общения, минус неловкость. Можно сходить на выставку, маркет или фестиваль, чтобы не слоняться бесцельно по улице. За крутыми «людными» местами милости просим в «Кавёр» :) Оставайся на связи с близкими . Можно сообщить им куда и с кем идёшь, а также поделиться своей геопозиции, так в случае чего ты не останешься наедине с неприятностями;

. Можно сообщить им куда и с кем идёшь, а также поделиться своей геопозиции, так в случае чего ты не останешься наедине с неприятностями; Телефон – заряжен, денег – достаточно . Если всё пойдёт не по плану, лучше заранее продумать «пути отступления»: взять повербанк, снять наличные, спланировать дорогу до дома и т.д. Так ты не будешь зависеть от внешних обстоятельств и сможешь уйти со встречи, когда захочется. Также можно взять с собой средство индивидуальной защиты типа перцового баллончика;

. Если всё пойдёт не по плану, лучше заранее продумать «пути отступления»: взять повербанк, снять наличные, спланировать дорогу до дома и т.д. Так ты не будешь зависеть от внешних обстоятельств и сможешь уйти со встречи, когда захочется. Также можно взять с собой средство индивидуальной защиты типа перцового баллончика; Слушаем интуицию и просим о помощи при необходимости . Если человек кажется подозрительным, проявляется агрессию и другое странное поведение, ты можешь уйти, найти безопасное место, например, туалет в заведении, позвонить близким или в полицию.

. Если человек кажется подозрительным, проявляется агрессию и другое странное поведение, ты можешь уйти, найти безопасное место, например, туалет в заведении, позвонить близким или в полицию. Никаких «мусьё, ван мор коктэл!» на первом свидании. Если решишь запивать волнение, это может притупить твою бдительность и сделать более уязвимым перед малознакомым человеком. Лучше не увлекаться алкоголем, не оставлять без присмотра напитки и не принимать «дринки», которые наливались не на твоих глазах.

Что ж, теперь, когда ты в курсе, где подложить соломку, можно отправиться на поиски новых людей.

Узнать больше о самых удобных и безопасных приложениях для знакомств можно в статье «Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся». Там рассказываем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.