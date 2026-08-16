Стендап топовых комиков
4-я Красноармейская, 12
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие комики Спб расскажут тебе свои лучшие шутки. Выступят самые оригинальные и яркие комики города с лучшими и новыми шутками, будет клёвая импровизация с залом. Узнай, на что способен мозг комика в поисках смешных шуток. Ведущий: Павел Васильев
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