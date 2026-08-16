Лучшие комики Спб расскажут тебе свои лучшие шутки. Выступят самые оригинальные и яркие комики города с лучшими и новыми шутками, будет клёвая импровизация с залом. Узнай, на что способен мозг комика в поисках смешных шуток. Ведущий: Павел Васильев