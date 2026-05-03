Воскресенье —проверка материала от Федерации Стендапа (StandupFederation). — Только опытные и самые смешные комики — Участники ВК и Ютуб проектов, а также артисты с телеэкранов — Уникальные выступления, у вас есть возможность увидеть их до того как они попали в Интернет