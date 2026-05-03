Стендап Проверка материала
Лиговский просп., 289Б
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Воскресенье —проверка материала от Федерации Стендапа (StandupFederation). — Только опытные и самые смешные комики — Участники ВК и Ютуб проектов, а также артисты с телеэкранов — Уникальные выступления, у вас есть возможность увидеть их до того как они попали в Интернет
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