Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик — будет интересно и смешно. Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города? Тебя ждёт настоящий стендап, но вместо сцены — улицы, дворы и парадные центральной части Санкт-Петербурга. Маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё ты заглянешь в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода.