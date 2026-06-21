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Стендап

ПетербургЧИКИ
Разъезжая улица, 26-28

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Уникальный стендап-концерт, где талантливые комики зарядят тебя позитивом и искрометными шутками. Тебя ждёт порция отборного юмора, остроумные наблюдения и истории, в которых каждый узнает себя. Вход на концерт бесплатный при заказе любого блюда и напитка. Не упустите возможность насладиться живым стендапом, вкусной едой и освежающими напитками. Бронируй стол заранее, чтобы занять лучшие места и не пропустить ни одной шутки. Ведущая: Катя Зельдман Бронь по телефону: +7 (965) 003-63-94 Бронь столов по номеру: 8 (964) 975-45-39

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