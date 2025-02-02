StandUp Show «Классический стендап»
ул. Чехова, 17/9
Начало:
Завершение:
390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер классической стендап-комедии. Опытные комики расскажут лучший и новый материал. Отличный вариант, если первый раз идешь на этот жанр и хочешь его понять. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала.
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Комментарии
Екатерина18 августа 2023, 20:55
Буду рада составить компанию)
Екатерина, я тоже иду) Пойдем вместе
Готова составить компанию)
Уварова Ксения21 июля 2023, 06:55
Ищу компанию на мероприятие🥳
User №28322116 августа 2023, 00:25
Уварова Ксения, пошли )
Буду там 😊