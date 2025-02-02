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StandUp Show «Классический стендап»

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер классической стендап-комедии. Опытные комики расскажут лучший и новый материал. Отличный вариант, если первый раз идешь на этот жанр и хочешь его понять. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала.

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Комментарии

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Zufa
29 декабря 2023, 16:51

Буду там 😊

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Екатерина
18 августа 2023, 20:55

Буду рада составить компанию)

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Арина
7 февраля 2024, 17:01

Екатерина, я тоже иду) Пойдем вместе

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Ли❤
3 августа 2023, 05:12

Готова составить компанию)

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Уварова Ксения
21 июля 2023, 06:55

Ищу компанию на мероприятие🥳

U№
User №283221
16 августа 2023, 00:25

Уварова Ксения, пошли )

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