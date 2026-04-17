Все твои любимые комики соберутся вместе ближе к ночи, чтобы задать жару и отлично повеселиться. Формат идеально подходит для тех, кто не успевает раньше, но не хочет засыпать грустным. Тебя ждёт хорошее настроение и вкусные напитки с едой.