Все твои любимые комики соберутся вместе ближе к ночи, чтобы задать жара и отлично повеселиться. Формат идеально подходит для тех, кто не успевает раньше, но не хочет засыпать грустным. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.