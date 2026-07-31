Возраст 18+
Стендап
Про событие
Все твои любимые комики соберутся вместе ближе к ночи, чтобы задать жара и отлично повеселиться. Формат идеально подходит для тех, кто не успевает раньше, но не хочет засыпать грустным. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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