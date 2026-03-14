Слушай сюда, пока ты листаешь унылые рилсы, в Beer House готовят тотальный разнос. Sold Out Comedy (COK) заходит на базу, чтобы вывернуть твоё чувство юмора наизнанку. Здесь знают толк в качестве: одинаково круто разбираются в правилах подачи и лагера, и панчлайна. Никакой цензуры — только юмор «на грани», от которого искры из глаз. Смогут рассмешить тебя, твоих друзей, твою собаку и даже друзей твоей собаки. Почему стоит собрать банду именно сюда: Пивное море: 40+ сортов Столы для своих: Усадят даже самую шумную компанию Закуски горой: Сеты созданы, чтобы ими делились