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  2. События

[отменено] Стендап Барная культура

beer house, улица Маяковского, 4

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Завершение:

от 300₽ до 990₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Слушай сюда, пока ты листаешь унылые рилсы, в Beer House готовят тотальный разнос. Sold Out Comedy (COK) заходит на базу, чтобы вывернуть твоё чувство юмора наизнанку. Здесь знают толк в качестве: одинаково круто разбираются в правилах подачи и лагера, и панчлайна. Никакой цензуры — только юмор «на грани», от которого искры из глаз. Смогут рассмешить тебя, твоих друзей, твою собаку и даже друзей твоей собаки. Почему стоит собрать банду именно сюда: Пивное море: 40+ сортов Столы для своих: Усадят даже самую шумную компанию Закуски горой: Сеты созданы, чтобы ими делились

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