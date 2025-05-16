Узнаешь, как проявляется твоя тревога и какие есть способы работы с тревожными расстройствами. Научишься применять техники самопомощи при стрессе, беспокойстве и панике. Сможешь выдерживать сложные эмоции, жить и работать несмотря на тревогу.