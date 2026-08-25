Открытый вебинар от Городского университета 2.0 и команды фестиваля «ПЕЛЕНА».
Онлайн встреча-обсуждение о том, как международный медиа-фестиваль превращает постиндустриальный город в арт-пространство.
Что будет на вебинаре:
- Как родился фестиваль Пелена — от идеи до 12 локаций и 24 художников
- Как устроена «кухня» фестиваля: логистика, координация, работа с городскими службами
- Какие роли и компетенции понадобились команде, чтобы собрать событие такого масштаба
- Как фестиваль меняет город и его жителей на примере Кемерово
- Что будет после фестиваля: наследие для города, сообщества и креативной экономики
- Как навыки городского продюсера помогают создавать такие проекты — и где им научиться
Спикеры вебинара — молодая и амбициозная команда фестиваля «ПЕЛЕНА».
Вебинар пройдёт 25 августа 15:00 (МСК)