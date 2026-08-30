ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сольный стендап Денис Антипов «Без особенностей»

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Юмор, который лечит. Сольный стендап Дениса Антипова в Питере. Денис — московский комик, чей стиль строится на честности и тотальном позитиве. Он не боится острых тем, не обходит стороной сложные жизненные обстоятельства и доказывает на деле: любые трудности — это лишь повод для крутой истории, если относиться к ним с иронией. Это не просто концерт, это вечер искреннего общения. Денис умеет говорить о важном так, что ты забудешь о проблемах, и о бытовом так, что будешь смеяться до слёз. Что тебя ждёт: — Острый, актуальный юмор без цензуры и фальши; — Честный взгляд на жизнь, преодоление и поиск света в любой ситуации; — Атмосфера уютного бара и живой энергии.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста