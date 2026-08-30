Юмор, который лечит. Сольный стендап Дениса Антипова в Питере. Денис — московский комик, чей стиль строится на честности и тотальном позитиве. Он не боится острых тем, не обходит стороной сложные жизненные обстоятельства и доказывает на деле: любые трудности — это лишь повод для крутой истории, если относиться к ним с иронией. Это не просто концерт, это вечер искреннего общения. Денис умеет говорить о важном так, что ты забудешь о проблемах, и о бытовом так, что будешь смеяться до слёз. Что тебя ждёт: — Острый, актуальный юмор без цензуры и фальши; — Честный взгляд на жизнь, преодоление и поиск света в любой ситуации; — Атмосфера уютного бара и живой энергии.