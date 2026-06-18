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Саша Малой

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Саша Малой хоть и начинал с типичных для российских комиков карьерных путей, то есть КВН и «Comedy Баттл», но довольно быстро предпочёл повернуть в другую сторону — и, как и многие участники StandUp Club #1, стал популярен благодаря ютубу и другим соцсетям. Эмоциональная подача Малого, не сдерживающего себя, привлекла внимание зрителя, и за ней обнаружилось его умение найти неожиданный подход к давно известным вещам.

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