Саша Малой
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Саша Малой хоть и начинал с типичных для российских комиков карьерных путей, то есть КВН и «Comedy Баттл», но довольно быстро предпочёл повернуть в другую сторону — и, как и многие участники StandUp Club #1, стал популярен благодаря ютубу и другим соцсетям. Эмоциональная подача Малого, не сдерживающего себя, привлекла внимание зрителя, и за ней обнаружилось его умение найти неожиданный подход к давно известным вещам.
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