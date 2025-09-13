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[солдаут] Saint Party

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1650₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Шум будет стоять на весь Петербург! В программе: — Твои любимые диджеи и МС — Неоновые браслеты знакомств — Отдельная зона с бирпонгом — Сахарная вата — Фотозона — Выступления артистов — Отдельная большая VIP зона

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