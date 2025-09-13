[солдаут] Saint Party
Кондратьевский проспект, 44
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1650₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Шум будет стоять на весь Петербург! В программе: — Твои любимые диджеи и МС — Неоновые браслеты знакомств — Отдельная зона с бирпонгом — Сахарная вата — Фотозона — Выступления артистов — Отдельная большая VIP зона
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи