Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытный питерский комик с самобытной подачей и темами для шуток. Ты мог видеть его выступления в Ютубе, риллсах или питерских сценах, если уже посещал стендап. Целый час независимой питерской комедии в крутом стендап-баре в центре Петербурга.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи