Расул Чабдаров
ул. Восстания 24/27Б
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от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Расула Чабдарова — участника Образовательно-развлекательного подкаста «История на ночь», актёра интернет сериала «В ритме колбасы», участника ТВ-проектов на канале ТНТ: Stand Up, Comedy Баттл, Открытый Микрофона.
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