В этот день пройдёшь берегами Дубового и Берестового озёр, расположенных на территории самой крупной гряды Северо-Запада России, дойдёшь до бывшей финской ГЭС на реке Волчья, сфотографируешься у бурного потока воды и по мостику перейдёшь реку. Маршрут круговой, без буреломных участков, но с перепадами высот. Лес здесь светлый, преимущественно сосновый, возраст самых старых деревьев достигает 170 лет. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 648 рублей на дорогу. Памятка участнику: Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевик и запасные носки.