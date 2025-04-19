На занятии погрузишься в мир перформанса, посмотришь, что общего между древними обрядами и современным перформансом, найдёшь точку, когда перформанс впервые появляется на карте искусства как самостоятельный вид искусства, и опробуешь на себе некоторые практики Марины Абрамович и Йоко Оно, чтобы создать перформативный рисунок. Перформанс — это действие. Оно может быть построено вокруг сценария или без него, быть случайным или тщательно разработанным, спонтанным или запланированным. Перформанс может приглашать к взаимодействию аудиторию или проходить без него. Может происходить вживую или через медиа-каналы, с физическим присутствием исполнителя или его отсутствием. Действия, предпринимаемые отдельным лицом или группой в условленное время и в оговоренном месте, составляют суть перформанса. Искусство перформанс стремится к честность и настоящести. Это отличает от театра и кино. На практику понадобится: – скетчбук / листы бумаги а4, – карандаши и базовые материалы для рисования, – телефон, – малярный скотч, верёвки, – опционально тушь и кисти.