Почему иногда радость ускользает, даже когда «всё есть»? Почему удовольствие кажется чем-то недостижимым? На этой встрече разберёшь, как детские запреты на желание и удовольствие превращаются во взрослые блоки, как тело «запирается» в броне и почему ты перестаёшь радоваться. Что тебя ждёт: — Короткая лекция о корнях запрета на удовольствие — Разбор механизмов, мешающих чувствовать — Простая телесная практика на возвращение к себе — Живое обсуждение и ответы на вопросы Эта встреча для тебя, если ты живёшь «на автомате», давно не чувствуешь радости, запрещаешь себе хотеть и наслаждаться, но хочешь глубже понять свои телесные и эмоциональные блоки. После встречи ты узнаешь, как тело хранит вытесненные желания, сделаешь практику на контакт с импульсом и движением и обретёшь опору в возвращении к чувствительности и радости. Ведущая: Александра Статиенко — телесно-ориентированный психотерапевт, мастер ломи-ломи нуи, ведущая авторских семинаров. Занятие начнётся в 19:00 по МСК.