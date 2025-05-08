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Онлайн-лекция «Сила установок. Как они регулируют нашу жизнь?»

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Елизавета (социальный психолог, арт-терапевт, основательница социально-психологического проекта «Межличка») приглашает вместе погрузиться в тему «Сила установок. Как они регулируют нашу жизнь?». - Что определяет твоё поведение и успех? - Как оставаться верным себе? Если ты часто задаешься подобными вопросами и замечаешь, что мысли и убеждения влияют на твои действия и выбор, то лекция станет важным шагом на пути к самопознанию. На лекции ты узнаешь: - Что такое установки и как они формируются; - Как позитивные и негативные установки влияют на решения и поведение; - Практические техники для преодоления негативных установок. Подробнее о проекте в тг-канале: @Mezhlichka Лекция пройдет с 19:00 до 21:30 по мск.

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