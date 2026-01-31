Это — не просто игра, а путешествие в глубины себя, где каждый выбор меняет всё, включая твою реальную жизнь. Неважно, новичок ты в ролевых играх или уже знаком с фэнтези — здесь понадобится только твой внутренний мир и готовность к переменам. Поддержка психолога и других игроков— станет опорой в захватывающем приключении! Представь приключение, где фэнтезийный сюжет помогает понять собственные эмоции, реакции и внутренние конфликты. Это безопасное пространство для самопознания и мягкой психологической работы в формате живого повествования. «Терапия и Драконы» — разовая ролевая игра, рассчитанная на одно погружение, в котором тебе не нужно иметь опыт или специальную подготовку. Всё построено так, чтобы тебе было комфортно с самого начала, независимо от того, играл ли ты когда-либо в подобные форматы. Ты — главный герой истории, и каждый выбор, который ты сделаешь, будет нести смысл: сценарий реагирует на тебя, подстраивается под твои решения и раскрывает важные темы именно для тебя. Это не про победу, а про то, как ты справляешься с переменами, и умеешь работать в команде, делиться мыслями и проявлять себя. Во время игры ты будешь: — Проживать события, символизирующие твои внутренние состояния и реальные —жизненные вызовы (по уникальному сценарию подстроенному лично под тебя) — Замечать свои реакции и исследовать чувства через действия своего персонажа (создавать заранее ничего не нужно, это учтено в тайминге игры) — Учиться гибкости, самосознанию и принятию себя Почему это работает? Формат игры расслабляет и помогает быть собой без страха оценки, сценарий адаптируется под твои решения, позволяя лучше понять себя. Неожиданности сюжета тренируют гибкость и способность справляться с неопределённостью. Твои внутренние драконы ждут тебя. Игра начнётся в 11:00 по МСК.