Очередное психологическое шоу
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Очередное психологическое шоу, в котором разбирают проблемы зрителей из зала с точки зрения экспертизы, юмора и разницы поколений. Это будет технический концерт для создания нового проекта, в создании которого каждый может принять участие. На сцене: Александр Щёкотов, журналист Василий Фауст, психотерапевт И гость, чьё имя будет раскрыто лишь на сцене. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование вашего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.
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