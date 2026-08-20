Очередное психологическое шоу, в котором разбирают проблемы зрителей из зала с точки зрения экспертизы, юмора и разницы поколений. Это будет технический концерт для создания нового проекта, в создании которого каждый может принять участие. На сцене: Александр Щёкотов, журналист Василий Фауст, психотерапевт И гость, чьё имя будет раскрыто лишь на сцене. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование вашего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.