Участница Женского Стендапа на ТНТ, многочисленных шоу на Ютуб и просто классная комикесса даст сольный концерт на английском. Если ты любишь хороший стендап и любишь английский язык, то этот концерт — отличный выбор. Иф ю ноу ю ноу.