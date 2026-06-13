Ника Тарасевич. Съёмка Стендап Концерта. 1 мотор
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Участница Женского Стендапа на ТНТ, многочисленных шоу на Ютуб и просто классная комикесса даст сольный концерт на английском. Если ты любишь хороший стендап и любишь английский язык, то этот концерт — отличный выбор. Иф ю ноу ю ноу.
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