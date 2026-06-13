Ника Тарасевич. Съёмка Стендап Концерта. 3 мотор
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Участница «Женского Стендапа» на ТНТ, шоу на канале «Стендап клуба №1», а также большого количества других крутых проектов. Ника едет в Петербург записать свой новый сольный концерт с лучшими шутками. Приходи послушать нетривиальной комедии о женском опыте, феминизме и в целом других крутых и интересных темах.
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