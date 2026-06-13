ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ника Тарасевич. Съёмка Стендап Концерта. 3 мотор

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Участница «Женского Стендапа» на ТНТ, шоу на канале «Стендап клуба №1», а также большого количества других крутых проектов. Ника едет в Петербург записать свой новый сольный концерт с лучшими шутками. Приходи послушать нетривиальной комедии о женском опыте, феминизме и в целом других крутых и интересных темах.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста