Участница «Женского Стендапа» на ТНТ, шоу на канале «Стендап клуба №1», а также большого количества других крутых проектов. Ника едет в Петербург записать свой новый сольный концерт с лучшими шутками. Приходи послушать нетривиальной комедии о женском опыте, феминизме и в целом других крутых и интересных темах.