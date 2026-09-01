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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Неконтролируемые приступы смеха

ПетербургЧИКИ
Разъезжая улица, 26-28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Надоело, что жизнь смеётся над тобой? Пришло время дать ей отпор... смехом! И не каким-нибудь там хихиканьем в кулачок, а полноценным, от души, до слёз и лёгкой боли в животе. Когда твоя душа потребует праздника? В ближайшую среду (а так каждую среду еженедельно). Сбор самых весёлых (и голодных) гостей: 20:00 Начало того самого, что заставит тебя забыть о понедельнике: 20:30 Вход для всех юморолюбов бесплатный, при условии, что ты закажешь любое блюдо и любой напиток из прекрасного меню. Считай это инвестицией в твоё хорошее настроение и пищеварение. Бронь по телефону.

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